«L'important c'est qu'il (Stroll) garde les deux pieds sur terre» - Jacques Villeneuve

(98,5 Sports) - Après un premier podium en carrière (3e place) au Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan, le jeune pilote québécois Lance Stroll n'a pu faire mieux que le 16e temps aux deux séances essais libres du Grand Prix d'Autriche sur le circuit de Spielberg.

Lewis Hamilton, sur Mercedes, a réussi les meilleurs temps.

L’ancien champion du monde et commentateur au 98,5 Sports, Jacques Villeneuve, a livré ses premières impressions sur ces séances d’essais libres à Jérémie Rainville aux Amateurs de sports.

Concernant Lance Stroll, qui dans une entrevue a répondu aux critiques formulées par Villeneuve, ce dernier ne semblait pas trop s’en faire avec cela.

On m’en fait un peu part, a-t-il dit en ricanant. Après un bon résultat, Lance s’envole un petit peu. C’est très bien, mais l’important c’est qu’il garde les deux pieds sur terre parce qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.»

Villeneuve s’étonne que certains soient surpris par ses commentaires sur le jeune pilote québécois. S’il a été sévère à son endroit lorsque les choses ne tournaient pas rond pour Stroll, il n’a pas non plus ménagé ses éloges lorsqu’il a eu de bons résultats.

«Ça fait 30 ans que je suis comme ça; je ne comprends pas d’où vient la surprise, a dit l’ex-pilote de Formule 1. Il suffit de regarder les commentaires sur Verstappen (Max) l’année passée. C’est très agressif, même plus que ceux à l’égard de Lance Stroll. Je me suis même retenu pour tenter de ne pas blesser Lance, son père et les fans. Apparemment ça n’a pas fonctionné.»

Il semble, selon Jacques Villeneuve qu’on n’a pas retenu les commentaires qui étaient positifs. Il estime que l’équipe de communications autour de Stroll, fait tout pour contrôler le message.

«C’est dommage parce qu’après, les commentaires positifs perdent de la valeur, déplore-t-il»

Jacques Villeneuve constate que l’ambiance a beaucoup changé dans l’écurie Williams depuis l’époque où il en était le pilote vedette.

Pour ce qui est du 16e temps de Stroll aux essais libres sur le circuit autrichien, Villeneuve se dit perplexe.

«C’est vraiment le type de piste comme Bakou, comme Montréal qui normalement plaît à la Williams, a-t-il expliqué. Lance est resté avec l’ancienne voiture qui était déjà compétitive alors que Felipe Massa essaie les nouvelles pièces qui semblent ne pas fonctionner…c’est une surprise négative, je n’arrive pas à l’expliquer»