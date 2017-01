L'Impact récompense Eric Kronberg

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal a annoncé lundi avoir conclu une nouvelle entente d'une saison avec le gardien substitut Eric Kronberg.

« Nous sommes très heureux d'en être venu à une nouvelle entente avec Eric pour la saison 2017, a mentionné le directeur technique Adam Braz. Eric s'est bien établi ici au cours des deux dernières saisons et a exprimé sa volonté de demeurer avec l'Impact. C'est un gardien d'expérience et un joueur fort apprécié de ses coéquipiers. Il poussera nos deux premiers gardiens, Evan et Maxime, à se dépasser tout au long de la prochaine saison. »

À titre de gardien substitut de l'Impact au cours des deux dernières saisons, Kronberg a disputé cinq matchs de saison régulière en MLS et six matchs du Championnat canadien.

« Je suis très excité de revenir à Montréal. Ma famille adore la ville et je suis fier de faire partie de la grande famille de l'Impact, a déclaré Kronberg. J'ai déjà très hâte de travailler avec les joueurs et le personnel d'entraîneurs dans la prochaine année. »

Avant de se joindre à l'Impact en 2014, Kronberg avait disputé huit saisons en MLS avec le Sporting Kansas City après avoir été repêché lors du SuperDraft 2006, en provenance de l'Université de Californie.

Un nouvel entraîneur des gardiens

L'Impact a aussi annoncé avoir nommé Jack Stern comme entraîneur des gardiens.

Stern, 29 ans, remplace ainsi Youssef Dahha qui occupait ces fonctions depuis quatre saisons.

Stern a occupé le rôle d’entraîneur des gardiens du FC Montréal, en USL, au cours des deux dernières saisons, après s’être joint à l’Académie de l’Impact en janvier 2014 à titre d’entraîneur des gardiens de l’Impact U16, U18 et U23.

« Après avoir analysé l’ensemble de la dernière saison, nous avons décidé de prendre une direction différente au niveau de nos gardiens. Jack amène une nouvelle perspective et une expérience internationale à l’équipe, acquises tant avec l’Académie qu’à l’étranger, a dit l’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello. Je tiens à remercier Youssef pour ses services et son dévouement au cours des dernières années avec l'équipe. »