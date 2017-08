L'Impact reçoit le certificat de transfert de Samuel Piette

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal a enfin reçu le certificat de transfert international de Samuel Piette, mercredi, ce qui complète le processus de transaction du milieu de terrain québécois.

L'Impact avait annoncé l'acquisition de Piette du club espagnol CD Izarra jeudi dernier. Cependant, en raison du retard dans l'acquisition du document, Piette n'a pas pu enfiler l'uniforme bleu-blanc-noir samedi, quand l'Impact a défait l'Orlando City SC 2-1.

Âgé de 22 ans et originaire de Repentigny, Piette sera donc admissible à jouer samedi, quand l'Impact rendra visite à l'Union de Philadelphie.



Piette a disputé un total de 46 matchs en troisième division espagnole au cours des deux dernières années, dont 32 avec le CD Izarra, la saison dernière. Il s'était joint au Deportivo La Coruña, en 2014, et a joué en prêt avec le Racing de Ferrol durant la saison 2015-16. Il avait précédemment évolué en Allemagne, en 2013 et 2014, avec le club Fortuna Düsseldorf.



Il a joué son soccer amateur au Québec avec le FC Boisbriand, avant de rejoindre le FC Metz en France, de 2009 à 2012, grâce à un partenariat avec la Fédération de soccer du Québec.



Sur la scène internationale, Piette a participé à 35 matchs de l'équipe canadienne, récoltant deux aides. Il a récemment brillé à la Gold Cup, en juillet, aidant le Canada à atteindre les quarts de finale.