L'Impact encaisse dans les arrêts de jeu et fait match nul à Orlando

Blerim Dzemaili sourit à belles dents après avoir marqué le premier but de l`Impact./AP

Blerim Dzemaili sourit à belles dents après avoir marqué le premier but de l`Impact./AP

ORLANDO, Floride - L'Impact a encore une fois offert une grande performance en deuxième demie, mais un but de Jonathan Spector pendant les arrêts de jeu est venu gâcher la soirée de la formation montréalaise, qui s'est contentée d'un verdict nul de 3-3 face à l'Orlando City SC, samedi.

Un doublé d'Ignacio Piatti dans un intervalle d'une minute en deuxième demie avait permis à l'Impact de transformer un retard de 2-1 en avantage de 3-2.

Cependant, Spector a fait mouche à la toute fin et Orlando a pu se sauver avec un point.

Blerim Dzemaili avait marqué en première demie pour l'Impact (4-4-6), qui a une fiche de 2-0-2 à ses quatre dernières sorties en MLS.

Matias Perez Garcia et Carlos Rivas avaient permis à Orlando (7-5-4) de prendre les commandes de la rencontre 2-1 en première demie.

L'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello, avait opté pour une formation à cinq défenseurs dans un deuxième match d'affilée, déployant cette fois un 5-3-2.

Si l'équipe a paru complètement désorganisée en première demie, elle a bien mieux fait au retour de la pause.

Biello était privé de ses deux arrières latéraux réguliers.

Ambroise Oyongo s'est blessé à un genou samedi dernier dans un match de la sélection camerounaise et sa saison est terminée, tandis que Chris Duvall purgeait une suspension d'un match puisqu'il avait écopé un carton rouge face au Sporting Kansas City, samedi.

L'Impact devait aussi se passer de Ballou Tabla, blessé.

Du côté d'Orlando, l'attaquant Cyle Larin était absent. Il a été arrêté jeudi pour conduite en état d'ébriété et il est suspendu jusqu'à ce qu'il ait reçu le feu vert des médecins du programme d'abus de substance et de comportement du circuit et que la ligue ait complété son enquête sur l'incident.

L'Impact sera occupé cette semaine, puisqu'il disputera le match aller de la finale du Championnat canadien de soccer contre le Toronto FC, mercredi, à Montréal, avant de rendre visite au Crew, samedi, à Columbus.

Désorganisation totale

Orlando a rapidement profité des faiblesses en défense du camp montréalais, lorsque Will Johnson a raté une frappe à la volée dès la deuxième minute, à la suite d'une belle montée de Kaka sur le flanc gauche.

Kaka a ensuite mis la table pour le premier but des locaux à la huitième minute.

Exploitant encore les espaces sur le côté de Hassoun Camara, Kaka a centré le ballon dans la surface de réparation montréalaise vers Perez Garcia, fin seul. L'Argentin a envoyé le ballon dans un filet ouvert.

L'Impact a répliqué à la 16e minute. Piatti a volé le ballon au défenseur José Aja même s'il a perdu l'équilibre et il s'est amené dans la surface d'Orlando avant de rejoindre Dzemaili en retrait. Le milieu suisse a décoché une frappe basse de grande qualité, ne laissant aucune chance au gardien Joe Bendik.

Orlando a continué à accumuler les occasions de marquer, lorsque la défense de l'Impact semblait avoir perdu tous ses repères.

Les locaux ont finalement repris les devants à la 23e minute. Le tir de Johnson a été dévié par le gardien Bush avant d'être stoppé par le défenseur Laurent Ciman sur la ligne des buts. Rivas a toutefois trouvé l'ouverture sur le retour.

Rivas a presque doublé l'avance des siens à la 42e minute après une belle combinaison, mais Bush a tout juste dévié le ballon hors de danger.

Du grand Nacho, mais...

L'Impact est ressorti du vestiaire mieux organisé pour la deuxième demie, et Piatti s'est donné en spectacle.

Il a créé l'égalité à la 58e minute, quand le ballon est passé rapidement de Camara à Matteo Mancosu à Dzemaili à Piatti. L'Argentin a ensuite sorti Spector de ses crampons avant de battre Bendik.

Dès la reprise du jeu, Mancosu a rejoint Piatti dans l'espace entre les deux défenseurs centraux d'Orlando. Piatti a rejoué le tour à Spector et s'y est pris à deux reprises pour déjouer Bendik.

Camara s'en voudra d'avoir raté trois occasions en or de creuser l'écart à la 77e et 78e minute.

Spector a finalement planté un poignard dans le coeur des partisans montréalais pendant la quatrième des six minutes d'arrêts de jeu, déviant un corner de Perez Garcia avec sa tête dans l'objectif.