Une troisième victoire d'affilée pour l'impact

À lire aussi: Samuel Piette prêt pour sa rentrée montréalaise

(98,5 Sports) - Trois buts en première demie ont pavé la voie à un triomphe sans appel de 3-0 de l'Impact de Montréal face au Fire de Chicago, mercredi, au stade Saputo.

La formation de Mauro Biello remporte ainsi une troisième victoire d'affilée pour une première fois cette saison. L'Impact n'avait pas remporté trois gains consécutifs depuis 2015.

Ignacio Piatti (6e et 38e minute), deux fois, ainsi que Matteo Mancosu (37e), dans son cas, lors d'un tir de pénalité, ont inscrit les buts.

L'Impact disputait la première rencontre d'une séquence cruciale de quatre matchs à domicile. En vertu de ce gain, la formation montréalaise s'approche à deux points de la place qualificative pour les séries éliminatoires.

Comme prévu, le Québécois Samuel Piette a été titularisé pour son premier match à domicile depuis son arrivée à Montréal.

Le film de la rencontre

Dès la quatrième minute de jeu, Joao Meria se blesse à la cuisse et le joueur du Fire est remplacé par Christian Dean qui rate son entrée dans le match.

Deux minutes après son arrivée, Dean laisse filer un ballon qui lui passe sous le nez au profit d'Ignacio Piatti. Le joueur de l'Impact repousse le ballon dans la zone de réparation et il le lobe au-dessus du gardien Matt Lampson: 1-0 Impact. Le 11e but de la saison de Piatti.

Carton jaune à Victor Cabrera à la 20e minute de jeu et grosse frayeur avec Laurent Ciman une dizaine de minutes plus tard. Le défenseur de l'Impact a semblé se tordre la cheville droite. En dépit de la douleur, il demeuré dans le match.

Carton jaune indiscutable aux dépens de Mancosu quand il est fauché dans la surface de réparation par le gardien du Fire. Il tire lui-même le penalty à la 37e minute et il double l'avance de l'Impact. Le 4e but de la saison de Mancosu, son premier depuis le 10 juin.

Dès la reprise, l'Impact se lance de nouveau à l'attaque. Blerim Dzemalli sert une belle passe à Piatti sur le flanc gauche. L'Argentin fait reculer la défense devant lui et il tire de loin, enroulant parfaitement une frappe du droit qui trompe la vigilance de Lampson à sa gauche. Un but magnifique et c'est 3-0 à la demie pour l'Impact.

À la 57e minute, le Fire pense avoir marqué, mais le hors-jeu était bien net. À la 67e minute, c'est Evan Bush qui repousse un tir à bout portant de David Accam. C'est néanmoins le Fire qui met le plus souvent de la pression jusqu'ici en deuxième portion de match.

Lampson sauve un quatrième but quand il bloque Mancosu sur une percée à l'aile gauche à la 77e minute. Mais ça se termine sur cette marque.