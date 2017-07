L'Impact dominé du début jusqu'à la fin

(98,5 sports) - L'Impact a été dominé du début jusqu'à la fin et il s'est incliné 3-1 devant le Dynamo de Houston, mercredi soir.

Le Dynamo n’a pas perdu de temps pour s’inscrire à la marque, car dès la première minute, l’ex-joueur de l’Impact, Andrew Wenger, a marqué avec une belle tête.

Wenger a converti une tête après 52 secondes de jeu, sur un corner de Mauro Manotas pour déjouer Evan Bush.

L'ancien de l'Impact (2012 à 2014) obtenait son 20e but en MLS, en 150 matchs.

Alex et Memo Rodriguez ont été les autres buteurs de la formation texane.

La réplique montréalaise n'est venue qu'à la 89e minute, du pied de Michael Salazar. Il a savamment repris au vol la passe lobée de Laurent Ciman, près de l'embouchure gauche.

Le Dynamo a augmenté sa priorité quand Alex a profité de la confusion dans la défense montréalaise pour déjouer Bush à l’aide d’une frappe qui est passée à sa gauche à la 23e minute.

L'Impact a été dominé 10-2 pour les tirs cadrés et 19-12 pour les tirs en général.

Le premier tir cadré de l'Impact est survenu à la 60e minute.

«Nous aurions pu mieux faire au niveau du jeu de transition, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello. Et quand on accorde un but très tôt, c'est encore plus dur de composer avec la chaleur et l'humidité. Quant au Dynamo, ils ont saisi leurs chances et ont fini leurs actions.»

Le mercure affichait un peu plus de 30 degrés Celsius au début du match.

Deuxième demie

Mauro Biello a amené des forces fraîches dès le début de la deuxième demie quand Ballou Jean-Yves Tabla a fait son entrée à la place de Marco Donadel.

Memo Rodriguez, qui venait tout juste de faire son entrée dans le match, a marqué le troisième but du Dynamo avec une puissante frappe à la 63e minute.

Les joueurs de l’Impact n’ont pas abandonné malgré la marque et Michael Salazar a marqué le premier but du onze montréalais assisté de Laurent Ciman à la 89e minute.

La troupe de Mauro Biello a perdu trois fois à ses quatre dernières rencontres.

L'Impact a gagné une seule fois en 10 matchs à l'étranger cette saison. Ce gain a été arraché le 6 mai, quand le club a rendu visite au D.C. United.

Le Dynamo a un rendement de 7-0-3 quand l'équipe réussit le premier but d'un match. La formation a aussi porté son dossier à la maison à 8-0-2.

Avant-match

La tâche s’annonce difficile pour l’Impact (5-5-6) face au Dynamo (7-7-4), la deuxième meilleure offensive de l’Association de l’Ouest.

La formation texane n’a pas gagné à ses quatre dernières sorties (0-2-2), toutes compétitions confondues, mais elle est invaincue à domicile en MLS cette saison avec un dossier de 7-0-2.

En plus de la puissante attaque du Dynamo, il fait une chaleur torride dans la ville texane, ce qui n’aidera certainement pas les joueurs de la formation montréalaise qui disputeront un sixième match en 19 jours.

L’Impact sera à nouveau privé des Canadiens Patrice Bernier, Anthony Jackson-Hamel et Maxime Crépeau qui participent à la Gold Cup.

Le milieu de terrain Ignacio Piatti et le défenseur Victor Cabrera ne sont pas du voyage en raison de blessures.

Par contre, le milieu de terrain Andrés Romero et le défenseur latéral Daniel Lovitz sont à la disposition de Mauro Biello.

Du côté du Dynamo, le milieu de terrain Boniek Garcia et les attaquants Alberth Elis et Romell Quioto ont été rappelés par la sélection du Honduras pour la Gold Cup.

Après le duel à Houston, qui marque la mi-saison de l’Impact en MLS, les joueurs profiteront de quatre jours de congé avant de recommencer l’entraînement lundi.

L’Impact disputera un match amical face au Fury d’Ottawa le 12 juillet, suivi de deux autres journées de congé.

La prochaine rencontre du Bleu-blanc-noir en MLS aura lieu le 19 juillet, quand l’Union de Philadelphie sera de passage à Montréal.

(Avec La Presse Canadienne)