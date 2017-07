«L'Impact c'est mon équipe de coeur» - Samuel Piette

(98,5 Sports) - De retour de la Gold Cup où il a été un des piliers de sélection canadienne, le milieu de terrain québécois Samuel Piette ne sait pas encore s'il retournera en Espagne ou s'il restera à Montréal pour endosser le maillot Bleu-Blanc-Noir de l'Impact.

Entre deux vols vendredi, le natif de Repentigny s’est entretenu avec Jérémie Rainville aux Amateurs de sports. Lorsqu’on lui demande s’il aimerait jouer pour l’Impact, Piette a été on ne peut plus clair dans sa réponse.

«L’Impact c’est mon équipe de cœur, c’est l’équipe de ma ville, c’est sûr que j’aimerais jouer pour eux un jour, affirme-t-il sans ambages. »

Toutefois Samuel Piette ne sait pas si l’Impact et son agent ont eu des discussions à son sujet..

«J’ai encore une année de contrat en Espagne (Club Deportivo Izarra en 3e division), en ce moment c’est ma priorité .a-t-il précisé. C’est à mes agents de voir s’il y a possibilité de venir soit à l’Impact, soit en MLS ou ailleurs.»

Pendant le tournoi de la Gold Cup, Piette n’a pas parlé de son avenir avec ses agents, préférant se concentrer sur cette importante compétition internationale.

Par ailleurs Piette a confirmé l’information révélée par notre collègue Jeremy Filosa, mercredi, selon laquelle le Deportivo Izarra serait prêt à le libérer s’il avait une offre qui ferait avancer sa carrière.

Samuel Piette estime que ce n’est pas à lui de communiquer avec le club montréalais.

«Si l’Impact est intéressé, c’est à eux de faire les premiers pas, explique-t-il. Si les clubs sont intéressés, ils doivent venir vers le joueur. Personnellement, je n’irai pas cogner à la porte de l’Impact, mais s’ils entrent en contact avec mon agent on est prêt à les écouter.»

Piette a fait partie des formations canadiennes U-14, U-16 et U-17 avant de se diriger en France l’année où l’Impact démarrait son Académie.

«J’avais eu un contact avec Philippe Eullafroy, directeur de l’Académie, s’est rappelé Samuel Piette. On a eu une discussion sur mon intérêt. Au final j’ai eu une offre pour aller en France, ce que j’ai trouvé plus intéressant pour moi, j’avais le goût de partir en Europe.»

En attendant de savoir s’il rentre en Espagne, s’il reste à Montréal ou s’il se dirigera ailleurs, Samuel Piette ne pas croit pas que la Gold Cup sera le principal sujet de conversation avec sa famille et ses amis.

«Je sais qu’à Montréal il y a comme un gros buzz sur ça, parce que tout le monde en parle, a-t-il raconté. C’est grâce à mes performances à la Gold Cup. On va me féliciter pour mes performances, mais après ça on va tomber sur le sujet de l’Impact.»

Samuel Piette, 22 ans, est un milieu de terrain récupérateur. Le réseau ESPN, diffuseur américain de la Gold Cup, a désigné Piette sur le XI idéal de la phase préliminaire sur tournoi.