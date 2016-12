L'entraîneur-chef du Canada ne sait toujours pas qui gardera les buts jeudi

TORONTO - Deux belles victoires du Canada au Championnat mondial de hockey junior sont venues redonner confiance à une équipe qui s'est rapidement fait montrer la porte de sortie, au mois de janvier.

Le match du 31 décembre contre les Américains était déjà encerclé au calendrier, mais juste avant, le Canada devra croiser le fer avec la Lettonie, jeudi soir, au Air Canada Centre.



L'équipe hôtesse n'a pas l'intention de prendre la Lettonie à la légère, surtout après la victoire de 3-2 du Danemark contre les champions en titre, les Finlandais, mardi, au Centre Bell.



«Ça fait partie du tournoi et nous devons respecter chaque équipe, a indiqué l'entraîneur-chef de la formation canadienne, Dominique Ducharme. Nous nous concentrons sur notre jeu. Nous formons une équipe confiante et nous voulons nous améliorer chaque fois que nous sautons sur la patinoire.»



Le Canada a amorcé le tournoi en défaisant la Russie 5-3, lundi, avant de blanchir la Slovaquie 5-0, la journée suivante.



Ducharme n'a toutefois pas encore décidé qui gardera le filet des siens contre la Lettonie.



Connor Ingram n'a eu besoin que de six arrêts pour signer un jeu blanc contre la Slovaquie tandis que Carter Hart, le favori pour être le partant du Canada dans ce tournoi, a concédé trois buts sur 17 lancers contre les Russes.



Ducharme dit être confiant, peu importe qui se retrouvera dans le filet. Il compte en discuter avec la direction de l'équipe avant de rendre sa décision jeudi.



«Nous avons deux très bons gardiens, a-t-il insisté. Nous les aimons tous les deux et nous sommes confiants quand ils se retrouvent devant le filet. Nous allons voir comment vont se dérouler les choses.»



La Lettonie a perdu ses deux premiers affrontements dans le tournoi par un pointage cumulatif de 15-2.



«Le Danemark a battu la Finlande alors n'importe qui peut l'emporter, a exprimé le capitaine de l'unifolié, Dylan Strome. Tu dois être prêt à jouer ton meilleur hockey à tous les matchs.»



Une autre question demeurera en suspens, car la présence de Mitchell Stephens est incertaine pour l'affrontement de jeudi. L'attaquant soigne une blessure au bas du corps et son cas est réévalué quotidiennement.