Trois matchs de suspension pour avoir nommé le joueur qui se plaint le plus des arbitres

NEW YORK - Joe West, l'arbitre qui a le plus d'ancienneté dans les majeures, a été suspendu pour trois jours pour des propos qu'il a tenus au sujet du troisième but Adrian Beltre, des Rangers du Texas.

Dans un texte publié dans le USA Today le 20 juin, pour coïncider avec le 5000e match arbitré par West en saison régulière, ce dernier a dit «il faut que ce soit Adrian Beltre», quand on lui a demandé qui se plaignait le plus dans les grandes ligues.



«À chaque prise que vous appelez il dit 'Whoa! Whoa! Whoa!', dit West, selon ce qui est cité. J'avais un match l'impliquant récemment et un tir était en plein coeur du marbre. Il me dit que la balle est à l'extérieur. Je lui ai dit, tu es peut-être un grand joueur de baseball, mais tu es le pire arbitre de la ligue. Tu fais pitié (comme arbitre)», dit West, selon ce qui est cité.



L'Association mondiale des arbitres a dit que la suspension débutait mardi. Le baseball majeur n'a pas réagi dans l'immédiat.



West est âgé de 64 ans. Il a fait ses débuts en septembre 1976, et seuls Bill Klemm (5375) et Bruce Froemming (5163) ont travaillé lors de plus de matches que lui en saison régulière.



West a été arbitre lors de 123 matches en séries, à 10 de la marque de Gerry Davis.