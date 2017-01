«L'ambiance était festive dans le vestiaire» - Laurent Duvernay-Tardif (vidéo)

SAN DIEGO - Alex Smith a lancé deux passes de touché et en a marqué un autre au sol pour permettre aux Chiefs de Kansas City de s'adjuger le titre de la section Ouest de l'Association américaine, dimanche, à la suite d'une victoire de 37-27 contre les Chargers de San Diego.

Les Chiefs (12-4) se sont assurés du titre de leur section en vertu de leur victoire et de la défaite des Raiders d'Oakland contre les Broncos à Denver.



«Peu importe comment une équipe commence la saison, l'important c'est la façon dont elle la termine et c'est ce que nous avons fait en tant qu'organisation, a indiqué le Québécois Laurent Duvernay-Tardif. Nous savions qu'en venant à San Diego, ce n'était pas seulement nous qui pouvions contrôler notre destin, mais nous devions faire notre part.»



Smith a effectué une course de cinq verges tôt au deuxième quart pour créer l'égalité 10-10, puis il a lancé une passe de touché de quatre verges à Charcandrick West vers la fin de la première demie pour donner les devants aux Chiefs 17-10. Un peu plus tôt, Philip Rivers avait commis la première de ses deux interceptions, entraînant les 10 premiers points des Chiefs.



Smith a commis une interception à la suite d'une passe déviée que Jahleel Addae a retournée sur 90 verges pour le majeur. Ça permettait aux Chargers (5-11) de rétrécir l'écart à 20-17 au troisième quart.



Smith a répliqué avec une passe de touché de deux verges à West, qui était de nouveau démarqué.



La recrue Rookie Tyreek Hill a ensuite démontré l'ampleur de son talent en retournant un botté de dégagement sur 95 verges pour le touché pendant la dernière minute du troisième quart.



«L'ambiance était festive dans le vestiaire. Nous avons vu les casquettes de championnat sur nos sièges et c'est là que tout le monde a réalisé à quel point c'est important pour l'organisation des Chiefs, a souligné Duvernay-Tardif. Ce sera une semaine de congé importante pour nous. L'entraîneur-chef Andy Reid nous a dit que ce n'était que la première étape pour atteindre notre but ultime, le Super Bowl.»



Pour la deuxième année consécutive, les Chargers ont peut-être disputé leur dernier match à San Diego.