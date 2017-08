Kisner en quête d'un premier titre majeur au Championnat de la PGA

CHARLOTTE, N.C. — L'Américain Kevin Kisner amorce sa quête d'une première victoire de prestige alors que se déroule la dernière ronde du Championnat de la PGA, dimanche. Se trouvant à moins sept, Kisner a un coup d'avance sur Hideki Matsuyama et Chris Stroud, tous deux victorieux lors du week-end dernier - le Japonais au Bridgestone Invitational, et l'Américain au Championnat Barracuda.



Kisner totalise huit victoires chez les pros. Lui et Stroud vont prendre le départ à 14h45, peu après Matsuyama et l'Américain Justin Thomas.



Le Canadien Graham DeLaet va s'élancer une première fois à cinq coups de la tête.



Jason Day a entamé le parcours avec panache, inscrivant un oiselet à partir d'une fosse de sable. L'ancien numéro mondial affiche la normale après trois trous.



Rory McIlroy a joué 68 pour 285, un coup au-dessus de la normale. Le Nord-Irlandais a récolté quatre oiselets et a commis un boguey. Il a dit après coup qu'il souffrait de spasmes musculaires dans le haut du dos, depuis quelques semaines.



Le Sud-Coréen K.T. Kim a signé deux aigles, mais il occupe le 67e rang après un 75.



Dustin Johnson se distingue avec sept oiselets en 17 trous. Jordan Spieth a inscrit un oiselet et un double boguey en 12 trous.