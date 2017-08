Judge cogne un autre circuit et les Yankees battent les Indians 8-1

CLEVELAND — Luis Severino a été solide pendant plus de six manches, Jacoby Ellsbury a claqué un triple de trois points et la recrue Aaron Judge a cogné un circuit de trois points, propulsant les Yankees de New York vers une victoire de 8-1 face aux Indians de Cleveland, dimanche. Severino (9-4) a accordé un circuit à Michael Brantley en première manche avant de museler les frappeurs des Indians. Il a réussi neuf retraits sur des prises et a seulement permis à trois coureurs d'atteindre les sentiers. Il a accordé son deuxième coup sûr après deux retraits en septième et le gérant des Yankees, Joe Girardi, l'a ensuite retiré du match.



À ses quatre derniers départs, le droitier étoile affiche un dossier de 4-0 avec une moyenne de 0,71.



Le triple productif d'Ellsbury est survenu pendant une poussée de cinq points des Yankees contre Carlos Carrasco (10-5) en sixième manche.



Judge a frappé son 35e circuit de la saison — seulement son cinquième depuis la pause du match des étoiles — en septième, ce qui creusait l'écart à 8-1.



White Sox 3 Red Sox 6



Chris Young a cogné deux circuits, dont un de trois points qui a rompu l'égalité en cinquième manche, et il a aidé les Red Sox de Boston à battre les White Sox de Chicago 6-3.



Young a ajouté un double d'un point et une claque en solo pour aider les Red Sox à compléter le balayage de leur série de quatre matchs face aux White Sox.



Les White Sox ont encaissé un sixième revers d'affilée et ils ont maintenant perdu 23 de leurs 27 derniers matchs. C'est la première fois depuis juillet 1988 que les White Sox sont victimes d'un balayage de quatre matchs au Fenway Park.



Doug Fister (2-5) a accordé trois points et huit coups sûrs en six manches et un tiers. Craig Kimbrel a fermé les livres en neuvième et a ajouté un 27e sauvetage à sa récolte.



Du côté des White Sox, Mike Pelfrey a été débité de six points sur huit coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il présente un dossier de 0-5 avec une moyenne de 7,78 à ses huit derniers départs.



Brewers 1 Rays 2



Steven Souza fils a amorcé la fin de la neuvième manche avec un circuit aux dépens de Jacob Barnes et il a offert une victoire de 2-1 aux Rays de Tampa Bay face aux Brewers de Milwaukee.



Le 24e circuit de Souza cette saison a permis aux Rays de gagner un des trois matchs de la série même s'ils ont marqué seulement deux points.



Les spectateurs ont eu droit à un duel de lanceur entre Chris Archer, des Rays, et Jimmy Nelson, des Brewers.



La victoire est toutefois allée au dossier de Tommy Hunter (1-2), qui a oeuvré pendant une manche et un tiers.



Barnes (3-3) a effectué seulement deux tirs en relève à Nelson, qui avait accordé un point et six coups sûrs en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises en huit manches.