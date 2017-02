Josh Hamilton subit une autre intervention chirurgicale au genou

SURPRISE, Arizona - La tentative de Josh Hamilton de percer la formation des Rangers du Texas a possiblement pris fin sur une table d'opération, lui qui a subi une autre intervention chirurgicale au genou gauche.

Hamilton a subi lundi, à Houston, une arthroscopie afin de réparer son ménisque. Le voltigeur avait ressenti de la douleur en courant au camp d'entraînement, la semaine dernière. Il n'y aurait pas de problème avec son ligament croisé antérieur, auquel il a été opéré l'an dernier.



Le joueur par excellence de l'Américaine en 2010 a pris part au camp des Rangers avec en poche seulement un contrat des ligues mineures. Il doit maintenant faire face à une rééducation de six semaines avant de pouvoir de nouveau courir. Il aura ensuite besoin de plusieurs semaines avant d'être prêt à prendre part à des matchs.



Le frappeur de puissance de 35 ans n'a pas donné quelque indice que ce soit quant à son avenir. Il devrait être de retour en Arizona plus tard cette semaine.



Il s'agit de la 11e opération à laquelle se soumet Hamilton et la troisième depuis qu'il a disputé son dernier match dans les Majeures, en 2015.