Jordie contre Jamie, pour la première fois

(98,5 Sports) - Jordie et Jamie Benn vont s'affronter pour la toute première fois de leur carrière dans la LNH, mardi soir, au Centre Bell.

«Ça devrait être plaisant pour nous deux, a expliqué l'attaquant Jamie Benn, des Stars de Dallas. Je regarde les matchs de Jordie quand nous ne jouons pas, je suis même abonné au compte des Canadiens sur Twitter maintenant. Je suis content pour lui. Il est dans un bel endroit, avec une organisation de premier plan. L'équipe performe bien en plus. J'ai parlé à mes parents, je ne sais pas s'ils vont compter pour les Canadiens ou les Stars, mais je sais qu'ils auront beaucoup de plaisir à regarder le match.»

Jordie, qui en sera à son 13e match dans l'uniforme du Canadien, est aussi fébrile à l'idée d'affronter son frère cadet.

Mais il ne s'attend pas à être souvent sur la patinoire en même temps que lui.

«Quand il embarquera, on me rappellera sûrement au banc», a lancé Jordie à la blague, suggérant que c'est plutôt Andrei Markov et Shea Weber qui auront le mandat de surveiller Jamie.

Loin des yeux, mais pas loin du coeur

Le 27 février dernier, Marc Bergevin et le Canadien faisaient l'acquisition de Jordie Benn en retour de Greg Pateryn et d'un choix de quatrième tour.

Un mois plus tard, même si près de 3000 km les séparent maintenant, la relation entre les frangins est toujours au beau fixe.

«Nous sommes très près, on se parle pratiquement chaque jour, a fait savoir l'arrière du Canadien. C'est sûrement mon plus grand admirateur. Je crois qu'il est très fier de me voir évoluer ici. Ce fut une belle aventure à Dallas, mais c'est ici que ça se passe maintenant.»

À son premier bain médiatique à son arrivée à Montréal, Jordie Benn avait exprimé le souhait de s'établir, de se forger une identité et ne plus simplement être le «frère de l'autre».

Douze matchs plus tard, le barbu de 29 ans s'est assurément fait un nom à Montréal. Il est l'un des défenseurs les plus fiables du Tricolore et il est certainement la meilleure acquisition du directeur général du Canadien avant la date limite des échanges.