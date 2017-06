Jon Jay frappe un double de deux points et permet aux Cubs de l'emporter 5-4

WASHINGTON - Jon Jay a donné les devants à son équipe en claquant un double de deux points lors d'une remontée de trois points en neuvième manche aux dépens de Blake Treinen et il a permis aux Cubs de Chicago de l'emporter 5-4 face aux Nationals de Washington, jeudi.

Tommy La Stella a frappé un simple d'un point face à Treinen (0-2) et Jay a suivi avec une claque au centre droit, qui a donné la chance à Javier Baez et La Stella de croiser le marbre.



Wade Davis a retiré deux frappeurs sur des prises en neuvième pour récolter son 16e sauvetage, après que Felix Pena eut pris la relève en huitième.



La recrue Jeimer Candelario, qui a remplacé Kris Bryant au troisième but, a brisé une égalité de 1-1 en septième en cognant son premier circuit sur un lancer de Joe Ross.



Le gérant Dusty Baker a été expulsé pour la première fois en deux saisons à la barre des Nationals, après avoir argumenté la décision de l'arbitre sur une troisième prise en sixième.



En plus de subir la défaite, les Nationals ont appris que l'arrêt-court Trea Turner avait subi une fracture du poignet droit, après qu'il eut été atteint par un lancer de Pedro Strop en septième manche.



Après le match, les dirigeants des Nationals ne pouvaient dire à quel moment ils pourront compter sur leur marchand de vitesse. Avant de se blesser, Turner a eu le temps de réussir deux larcins, portant son total à 35 en saison. Il avait amorcé la journée à égalité au premier rang dans la Ligue nationale avec Billy Hamilton, des Reds de Cincinnati.



Cardinals 10 Diamondbacks 4



Randal Grichuk a frappé un circuit de trois points en septième, donnant les devants aux siens, et a récolté cinq points produits et les Cardinals de St. Louis ont défait les Diamondbacks de l'Arizona 10-4.



Les Diamondbacks menaient 3-2 avec deux retraits en septième, lorsque le frappeur substitut Luke Voit a cogné un double aux dépens de Ruby De La Rosa (0-1). Matt Carpenter a reçu un but sur balles intentionnel et Grichuk a cogné la balle dans les gradins du côté gauche.



Tommy Pham a claqué un simple de deux points contre Randall Delgado en huitième. Grichuk a enchaîné avec un double de deux points et il est rentré au bercail sur un simple de Stephen Piscotty.



Lance Lynn (6-5) a alloué trois points et quatre coups sûrs en six manches. Il a retiré sept adversaires sur des prises et il a accordé un but sur balles. Les Cardinals ont remporté deux des trois affrontements face aux Diamondbacks, qui tentaient de gagner leur septième série consécutive.



Mets 6 Marlins 3



Jay Bruce a fait produire deux points et en a marqué autant et les Mets de New York ont complété un périple de dix matchs à l'étranger avec une fiche de 5-5, grâce à un gain de 6-3 sur les Marlins de Miami.



Avec ce gain, leur cinquième à leur six dernières sorties, les Mets ont doublé les Marlins au troisième rang de la section Est. Lors de leurs six derniers matchs, ils ont dominé leurs rivaux 41-17.



T.J Rivera a contribué à l'attaque des Mets avec trois coups sûrs et deux points produits, pendant que Curtis Granderson croisait le marbre en deux occasions en plus de pousser un coéquipier à la plaque.



À son quatrième départ de la saison, Seth Lugo (3-1) a accordé trois points, dont deux mérités, en six manches.



Quatrième lanceur dépêché au monticule pour les Mets, Addison Reed a réalisé son 12e sauvetage de la saison malgré le fait qu'il ait donné un simple.



Dans la défaite, Giancarlo Stanton a claqué son 21e circuit de la saison.