Jean Pascal reste de glace face aux provocations d'Adonis Stevenson

(98,5 Sports) - Le Groupe Yvon Michel (GYM) a tenu sa conférence de presse pour lancer la promotion de son gala du 3 juin au Centre Bell à Montréal.

On savait déjà que le champion WBC des mi-lourds, Adonis Stevenson (28-1, 23 Kos) défendra son titre face au Polonais, maintenant résident d’Oakland en Californie, Andrzej Fonfara (29-4, 17 Kos).

Le principal combat de soutien opposera l’ancien champion des mi-lourds Jean Pascal (31-4-1, 18 Kos) à Eleider Alvarez (22-0, 11 Kos). Le Québécois d’origine colombienne est aspirant #1 au titre de Stevenson.

Si la conférence de presse s’est déroulée sur le ton de la courtoisie de parts et d’autres, le ton a changé lors de la période de questions. Le champion du WBC a été mis sur le gril par les journalistes qui cherchaient à comprendre pourquoi il n’avait pas relevé les nombreux défis que lui a lancés son compatriote Jean Pascal.

Sentant qu’il avait une occasion de provoquer et de narguer Pascal, Stevenson s’est levé de sa chaise et est allé se poster à côté de Pascal, le prenant même par l’épaule. Évidemment la tension est montée d’un cran, dans l’attente d’une réaction de Jean Pascal, habituellement vite sur la gâchette lorsqu’un duel verbal se présente à lui.

À la surprise de tous, Pascal est resté de marbre, refusant de tomber dans le piège de Stevenson qui lui a rappelé que lorsqu’il était champion, Pascal ne l’avait pas considéré comme un aspirant potentiel.

Stevenson a fait valoir qu’il avait offert 30% des montants pour les bourses des boxeurs lorsque son promoteur lui avait fait une offre, mais que Pascal en voulait plus. C’est à cette époque que l’offre d’affronter Sergey Kovlav était arrivée; Pascal avait donc choisi d’y aller pour Kovalev sur le réseau HBO.

Pascal a d’ailleurs répondu entre les dents à Stevenson, «50%», soit le partage des bourses avec Kovalev, triple champion des mi-lourds.

Plus Adonis Stevenson faisait de l’esbroufe et plus Jean Pascal demeurait en contrôle si bien que le contraste était frappant; l’un semblait agité, l’autre parfaitement clame.

Lorsque Stevenson a déposé un bécot sur la joue, tout le monde a retenu son souffle, anticipant que Pascal explose. Il s’en est toutefois tenu à son attitude presque zen en refusant de jouer le jeu de Stevenson.

Stevenson s’est aussi emmêlé dans ses réponses quand un journaliste lui a demandé comment il justifiait pour refuser un combat à Jean Pascal qu’il le considérait comme un «tout nu» sans ceinture à défendre alors que tous ceux qu’il a affrontés depuis qu’il est champion n’en avaient pas.

Le champion aussi patiné quand il a dû se défendre de ne pas mettre son poing sur la table pour exiger de son gérant et de son promoteur, de faire en sorte que les combats auxquels il prétend tenir (Kovalev) se réalisent.

Son promoteur Yvon Michel est alors venu à sa rescousse, réitérant que les réseaux de télévisions avaient le dernier mot et mettant fin aux questions sur le sujet.

Émotions en vue pour Jean Pascal et Marc Ramsey

Par ailleurs, ce sera une soirée émotive tant pour Jean Pascal que pour Marc Ramsey son ex-entraîneur qui travaille avec Eleider Alevarez. Pour la première fois les deux hommes seront dans des coins opposés.

«J’aurais peut-être aimé mieux que ça ne se produise pas, a avoué Marc Ramsey. Mais j’ai un devoir d’éthique professionnel à appliquer et je vais le faire. En ce moment je trace un mur entre ce qui va se passer et mon attachement pour Jean, j’ai beaucoup d’affection pour lui et je pense que c’est réciproque aussi.»

Mais pour Ramsey les choses sont claires; son devoir est de mener son boxeur à la victoire malgré l’histoire qui le lie à celui qui est maintenant l’adversaire.

Par ailleurs, Ramsey ne doute pas de la capacité de Jean Pascal de le surprendre même s’il est la personne qui connaît le plus ce qu’il peut faire dans un ring.

«J’ai appris avec les années à ne jamais gager contre Jean Pascal, a-t-il affirmé. C’est un gars qui a une détermination hors-norme, les vrais champions ont toujours un profil et Jean à ce genre de profil.»

De son côté Jean Pascal a été avare de commentaires quant à la possibilité qu’il puisse déstabiliser Marc Ramsey.

«Pour l’instant, j’en ai aucune idée, a-t-il dit. C’est sûr que ça va être très difficile pour moi, compte tenu que Marc me connaît par cœur. Surtout si le combat devient très difficile, on a l’instinct de revenir à ce qu’on connaît le mieux; le plus facile. Ça va donc être important pour moi d’être bien préparé.»

Quoi qu’il en soit c’est de la boxe de haut niveau à laquelle il faut s’attendre le 3 juin alors que 4 des meilleurs mi-lourds au monde seront à l’affiche.

Jacques Thériault