«Je viens de connaître ma meilleure journée en FE!» - Lucas di Grassi

L'analyse de Philippe Laguë Chargement du lecteur ... MONTRÉAL - Lucas di Grassi est maintenant assis dans le siège du conducteur. Di Grassi, qui pilote pour ABT Schaeffler Audi Sport, a mené de bout en bout et il a remporté, samedi, la première course du programme double au ePrix de Formule électrique (FE) de Montréal.



Jamais véritablement inquiété par ses rivaux, le Brésilien a devancé au fil d'arrivée les coéquipiers de l'équipe Techeetah Jean-Éric Vergne et Stéphane Sarrazin par respectivement 0,350 et 7,869 secondes.



«Je viens de connaître ma meilleure journée en FE!», s'est exclamé di Grassi.



«J'ai amassé 28 points de classement au bon moment, a-t-il ajouté. Vous savez, la Formule E peut vous offrir le meilleur comme le pire dans un seul tour, et une seule mauvaise décision peut tout changer. Vous ne savez jamais.»



Il n'y a probablement personne de mieux placé que son seul rival au championnat des pilotes et champion en titre de la série, Sebastian Buemi, pour comprendre son point de vue. Le Suisse, qui s'est amené à Montréal avec un coussin de 10 points devant di Grassi, a terminé quatrième après s'être élancé du 12e rang sur la grille à cause d'une pénalité de 10 places.



Di Grassi mène maintenant le championnat des pilotes par six points devant Buemi. Ce dernier, visiblement frustré par la tournure des événements, s'en est pris à de nombreux pilotes qui ont croisé son chemin dans la ligne des puits à l'issue de la course.

Pas content «J'ai voulu m'expliquer avec deux pilotes, a minimisé Buemi. À un certain moment, le but n'est pas de faire un accident dans le premier virage, car certains pilotes prennent vraiment des risques inconsidérés - ç'a plié la géométrie d'une de mes roues avant, donc j'ai roulé toute la première moitié de la course avec une voiture tordue -, mais bon, on commence à les connaître. Ils sont comme ça depuis trois ans.»



Le moins qu'on puisse dire, c'est que Buemi ne l'a pas eu facile samedi. Après s'être retrouvé coincé au coeur du peloton dans le premier virage après le départ, il a dégringolé en 16e position.



Le Suisse a alors orchestré une lente remontée, qui a été brièvement ralentie par un incident à la sortie de la ligne des puits au 16e tour, après le changement de bolides.



En tentant de sortir des puits, Buemi a coupé involontairement le coéquipier de di Grassi, Daniel Abt. Dans un incident rappelant celui entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel en Formule 1 survenu à Bakou il y a quelques semaines, Abt a alors accéléré brusquement et embouti violemment l'arrière de la voiture de Buemi.



«C'est sûr que Abt, son geste n'était pas correct, a dit Buemi, visiblement irrité. Il est allé au-delà du correct... C'est un pilote vraiment sale. Nous sommes supposés rouler à 50 km/h dans la ligne des puits, mais il a vraisemblablement oublié et m'est rentré dedans de plein fouet.»



Après avoir démontré en piste son mécontentement à Abt, Buemi a utilisé son 'fanboost' au 24e tour afin d'être propulsé en sixième place.



L'abandon de Lopez au 24e tour a provoqué un drapeau jaune et éliminé du même coup la confortable avance de di Grassi devant Vergne et Sarrazin, mettant du même coup la table pour la fin de la course.