«Je veux jouer le plus longtemps possible» - Mark Streit

(98,5 Sports) - Mark Streit aura 40 ans en décembre, mais il ne se sent pas vieux pour autant.

« J’ai commencé tardivement à jouer dans la Ligue nationale, à l'âge de 27 ans», a-t-il rappelé, lorsque joint en Suisse pour les besoins d’une conférence téléphonique, quelques heures après avoir signé un contrat d’un an avec le Canadien de Montréal.

« Je me sens très bien. Le jeu est plus rapide qu’il y a dix ans, mais je patine bien. Je suis plus expérimenté, je suis meilleur avec la rondelle et je suis toujours un bon joueur en avantage numérique. Je veux jouer le plus longtemps possible. »

Selon Streit, le Canadien a approché son agent il y a deux ou trois semaines. Le défenseur ne peut dire si son embauche signifie que l’organisation n’a plus d’espoir de revoir Andrei Markov à Montréal.

« Je ne sais pas pour les négociations entre Markov et le Canadien. J’ai joué trois ans avec lui et c’est un joueur incroyable. Mais je ne sais pas si mon arrivée change la situation pour lui.»

Le retour

Streit a joué avec le Canadien de 2005 à 2008 et il est impatient de revêtir de nouveau l’uniforme bleu-blanc-rouge.

« Je suis très heureux et très fier d’être de nouveau un Canadien, encore une fois. Tous les amateurs savent que j’adore Montréal. Jouer dans cet aréna, devant ces amateurs, c’est quelque chose de motivant. Je vais revoir Carey (Price), Pleky (Tomas Plekanec) et j’ai hâte de rencontrer les jeunes. »

Streit a, bien sûr, vécu l’ivresse d’une conquête de la coupe Stanley au printemps avec les Penguins de Pittsburgh. Et il en retient quelques leçons.

« C’était incroyable de remporter la coupe Stanley avec les Penguins. J’ai appris que tous les joueurs d’une équipe doivent accepter leur rôle. Je suis très motivé. Je veux jouer tous les matchs, mais c’est l’entraîneur qui décide. »

Et Streit amènera sous peu la coupe Stanley dans sa Suisse natale.

« Je vais avoir la coupe le 2 août. Je vais l’amener à Berne. La coupe n’a été que deux fois en Suisse. Ce sera une belle journée pour moi, ma famille et le hockey suisse. »