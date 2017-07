«Je tiens à ce que Granby reste le chef de file?» - Alain Faucher

(98,5 sports) - Il n'y a pas que le vin qui s'améliore en vieillissant. Ajoutez le Challenger Banque Nationale de Granby.

Dans le cadre de la 22e présentation, la promenade de chapiteaux a été améliorée à l’instar du court central, dorénavant complètement ceinturé comme dans les grands stades en vertu de l’ajout de loges semi-aériennes.

Et sachez qu’une suite plus élaborée est déjà en préparation.

On ne pourra jamais accuser Alain Faucher, qui entreprend sa deuxième décennie à la présidence du comité organisateur, de chômer. Oh que non!

Bien sûr, le fait qu’Eugène Lapierre est un facilitateur grâce à son poste de vice-président de Tennis Canada et à ses contacts à l’international facilite la tâche.

Mais l’ajout du volet féminin, la majoration constante des bourses (100 000 $ - hommes et 60 000 $ - femmes cette semaine), la présence de la télévision en direct et les améliorations aux infrastructures représentent des améliorations survenues sous la présidence de Faucher, lequel a succédé à Laurent Valiquette en 2007.

Avocat et grand amateur de tennis qui a accompagné le Canada en Coupe Davis cette année et surtout très fier de Granby et de la région, Faucher en veut davantage alors qu’il entreprend sa deuxième décennie à la barre.

Il parle de son projet 2020.

«Après avoir longtemps été le seul Challenger au Canada, voilà qu’il en existe maintenant trois (Gatineau et Saguenay) juste au Québec », a-t-il dit au sujet de la multiplication de ces événements qui se sont largement inspirés du succès de Granby.

Il ne fait aucun doute que Faucher appartient au club des progressifs en vertu de son vaste rayonnement sportif, mais aussi des affaires et de la politique.

«Je tiens à ce que Granby reste le chef de file et le modèle », a-t-il révélé.

Et pour y parvenir, sachez que monsieur Faucher ne manque ni de vison et encore moins d’ambition.

«Il existe 171 présentations de type Challenger dans l’ensemble du calendrier ATP, et puisque l’année 2020 sera celle de notre 25e anniversaire, je voudrais bien que Granby devienne le premier mondial en ce qui concerne les bourses», a-t-il mentionné.

Il croit fermement que la démarche est tout à fait possible, les affaires allant rondement.

«Les foules sont bonnes. Nous avons joué à guichets fermés ou presque, tôt cette semaine et les demandes sont fortes en prévision du week-end. La commandite aussi (le directeur Serge Bouchard en a réuni 86 cette année) fonctionne bien. Comme nos bourses sont déjà intéressantes (il faudrait approximativement 250 000 $ pour une promotion), nous ne sommes finalement pas si loin », a-t-il estimé.

Un président dédié

Faucher voit grand aussi pour la population de Granby via le Challenger. Le développement local s’ajoute à ses intentions.

«L’addition de courts en terre battue est souhaitable puisque c’est la surface idéale pour l’apprentissage des jeunes. La création d’un véritable centre de tennis est une autre priorité», a ajouté Faucher avec enthousiasme.

Faucher a ralenti ses activités professionnelles en cessant son étude légale, ce qui va lui «donner encore plus de temps à consacrer pour faire avancer les dossiers du tennis» et il est à prendre très sérieusement au mot.

Autre affaire qui valorise Faucher est qu’il sait rire, comme cette semaine alors qu’il a été questionné sur ce qu’il ferait après 2020 une fois ses nouvelles réalisations accomplies.

«Très simple. Je fais mes valises et je pars tout de suite vers Montréal pour remplacer... Eugène », a conclu le président... avec un clin d’œil, évidemment.

Un texte de Mario Brisebois