«Je pense que l'arbitre a pris une mauvaise décision, ça arrive» Michel Therrien

(98,5 Sports) Même si la victoire de 5-4 contre les Rangers au Centre Bell fut comme une ballade dans les montagnes russes, l'entraîneur Michel Therrien était satisfait du résultat final et de la résilience de ses joueurs qui ont comblé deux déficits d'un but.

Mais c’est le travail des officiels qui a suscité les premières questions qui lui ont été adressées.

Michel Therrien a toutefois fait preuve de diplomatie lorsqu’il a commenté le but accordé aux Rangers alors qu’il semblait y avoir de l’obstruction sur son gardien, Carey Price.

Il était certain qu’il gagnerait son protêt lorsqu’il a demandé la révision du but par le centre de contrôle de la LNH à Toronto.

«On n’était pas d’accord avec la décision, a-t-il dit. C’est une «game» qui va vite, c’est une «game» d’émotions, des fois ce sont des joueurs qui ont des difficultés lors d’un match, ça peut être un entraîneur qui à l’occasion va prendre de mauvaises décisions. Ce soir, je pense que l'arbitre a pris une mauvaise décision, ça arrive.»

Nul doute que le match a généré des tonnes d’émotions tant pour les joueurs que pour les partisans des Canadiens.

«Les partisans ont mis une ambiance extraordinaire, il y avait une ambiance de séries éliminatoires, a commenté Therrien. Ç’a donné une énergie supplémentaire à nos joueurs qui ont démontré beaucoup de caractère pour revenir dans le match.»

D’ailleurs l’entraîneur a souligné que c’est ce qui fait la différence cette année alors que son équipe est généralement meilleure en troisième qu’en première période.

«On n’abandonne jamais, a martelé Therrien. On croit qu’on peut gagner. La plupart des matches dans la ligue se décident sur un but. Même si on est en retard d’un but, on continue de jouer de la même manière, en espérant que ce sera payant et ça nous arrive souvent.»

Évidemment l’expulsion d’Andrew Shaw a été le sujet de quelques questions notamment sur la manière dont il gère ses émotions par moment.

«Encore une fois je ne suis pas tout à fait d’accord avec la décision de l’arbitre, a-t-il dit. C’est un gars qui vient de se faire arracher la tête, trois semaines de commotion, pas de deux minutes. Lui, il finit sa mise en échec, un peu tard, d’accord, il frappe à la poitrine : cinq minutes!»

Et Therrien de répéter, en visant les arbitres, que tout le monde peut avoir une mauvaise soirée.

Malgré la victoire, les Canadiens ont quand même accordé quatre buts aux Rangers; il y a donc du travail à faire en ce qui concerne la défensive.

«On doit jouer plus serré, a-t-il analysé. On accorde beaucoup de chances de qualités.»

L’équipe s’entraînera dimanche pour se préparer en vue match de lundi après-midi, journée de Martin Luther King aux États-Unis, contre les Red Wings à Detroit