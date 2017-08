«Je me prépare toujours comme si j'allais être partant» - Oumar Touré

On en parle en ondes : Jérémie Rainville reçoit le centre-arrière des Alouettes Oumar Touré. (8:17) Publié le mardi 15 août 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville

(98,5 Sports) - Les Alouettes de Montréal affronteront les Argonauts de Toronto en fin de semaine et Oumar Touré sera au centre de l'action.

L’ancien joueur de l’Université de Sherbrooke sera de la formation partante de l’entraîneur Jacques Chapedelaine, samedi, en raison de la blessure subie par Jean-Christophe Beaulieu. Et le jeune homme ne croule pas sous la pression.

« Je suis très prêt, dit-il. Dans le fond, ma préparation reste la même. Je me prépare toujours comme si j’allais être partant. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. »

En dépit de la contribution qui s’apprête à apporter, Touré a déjà eu droit à son lot d’action depuis le début de la saison.

« Dans les derniers matchs, j’ai été très impliqué au sein des unités spéciales. Et on avait commencé à m’impliquer tranquillement à l’attaque avec des formations à deux ailiers rapprochés et deux centres-arrières.

« La clé, au football, c’est de garder les choses simples. De ne pas se compliquer la vie et de faire ton 1/12, comme on dit. Ta partie du travail. C’est vraiment d’accomplir le rôle que l’on me demande quand je vais me présenter sur le terrain. »

