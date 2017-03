«Il y a beaucoup plus de duels au milieu de terrain» - Bernier

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal va bel et bien disputer un match de soccer, samedi, contre les New York City FC. Mais la rencontre aura forcément une petite saveur de baseball, vu que les deux équipes vont s'affronter au Yankee Stadium.

Est-ce intéressant pour les joueurs de l’Impact de jouer au soccer au Yankee Stadium?

« C’est sûr que quand tu arrives, c’est un stade mythique de baseball, quand tu connais l’histoire des Yankees », note le capitaine Patrice Bernier qui était l’invité à Derek le midi.

« Au point de vue du soccer, c’est le terrain le plus petit dans la ligue. Le plus étroit. Il y a une configuration particulière par rapport des autres stades, car la plupart d’entre eux ont une configuration spécifique au soccer. Honnêtement, ce n’est pas le stade où j’aime le mieux jouer.

« Comme le terrain est plus compact et étroit, le jeu est beaucoup plus direct. Il y a beaucoup plus de duels au milieu de terrain. »

Quelles consignes Bernier donnerait-il à un coéquipier qui n’a jamais joué là-bas?

« Parce que le terrain est étroit, les choses viennent beaucoup plus vite. Un joueur n’a pas autant de distance à couvrir pour fermier l’espace. Il faut être très alerte, parce que le ballon bondit des deux bords et qu’il s’agit d’une bonne équipe en transition. Et enfin, il y a les conditions météorologiques. Il faut jouer de prudence. Avec la neige possible terrain va peut-être être boueux. »