«Il n'y a rien comme conduire en Formule Un» - Lance Stroll

(98,5 Sports) - En dépit de son talent, Lance Stroll est parfois admiratif comme peut l'être un jeune adulte de 18 ans.

En entrevue avec Mario Langlois aux Amateurs de Sports, le Québécois qui pilote pour l’écurie Williams démontre toute sa passion envers la F1 quand il parle des sensations qu’il ressent.

« Il y a beaucoup de puissance et d’aérodynamisme, dit-il, en provenance de Barcelone. C’est vraiment impressionnant quand tu conduis une voiture. Il n’y a rien comme conduire en Formule Un. C’est vraiment le top. Spécialement cette année avec les nouvelles règles. C’est vraiment incroyable à conduire.

« Je pense que tous les pilotes se disent que c’est plus dur que l’année passée, mais c’est un bon défi pour tout le monde, physiquement. Et juste en pilotage, c’est vraiment cool. Ça devrait être une année assez intéressante. »

Du muscle

Piloter une Formule Un demande une force physique plus importante que l’on le pense. Et Stroll commence à s’ajuster, lui qui a déjà commencé à prendre du coffre.

« Oui (rires). Un peu le cou, spécialement. Mais la concentration y est pour beaucoup. Il faut tout le temps demeurer concentré, car les vitesses sont folles. Dès que tu perds ta concentration, tu fais des erreurs. Juste en termes de concentration, c’est énorme. Et il y a l’endurance. C’est super important. Il faut avoir un cou solide et de bonnes épaules pour supporter les forces «G».»

Le Québécois admet que sa semaine se déroule plus rondement que la précédente.

« C’est une bonne semaine jusqu’à maintenant. On a fait beaucoup de tours hier et aujourd’hui. Hier, on faisait des tours de performances. Aujourd’hui, on était plus concentrés sur le long terme. C’est une meilleure semaine (accident) que la semaine dernière… »

En raison de la technologie, Stroll s’est déjà familiarisé avec un bon nombre des circuits sur lesquels il pilotera cette saison.

« Oui, j’ai une bonne idée des circuits. Mais un simulateur, ce n’est pas comme la réalité. »

Et il ne veut surtout, surtout pas jouer au jeu des comparaisons avec des pilotes qui sont arrivés en F1 à un jeune âge.

« Je me concentre sur mes affaires. Je ne veux pas me comparer. Max (Verstappen), c’est Max. Moi, je suis Lance. Jacques (Villeneuve), était Jacques. Tout le monde a sa façon de faire les choses. Ça va être beaucoup d’apprentissage. Melbourne (Grand Prix), je ne suis jamais allé là. L’année, c’est long...

« Mais l’écurie Williams a souvent travaillé avec des jeunes qui n’ont pas beaucoup d’expérience. Alors, je dois vraiment écouter les gens autour de moi pour m’aider. »

L'aide de Massa

Sur cet aspect, Stroll pense que la présence d’un vétéran comme Felipe Massa ne peut être que bénéfique.

« Felipe a beaucoup d’expérience. Nous sommes complètement différents. Moi, c’est ma première année. Lui, c’est sa 15e, je pense… Il amène beaucoup à l’équipe. C’est une bonne référence pour moi. Je pense que je peux apprendre beaucoup de lui. On forme une bonne paire. »

Et quant à la possibilité de rouler dans le milieu de peloton, plutôt qu’en tête comme il le faisait en Formule 3...

« On ne sait pas encore. Peut-être qu’on va rouler en avant… »

Confiant, le jeune homme.