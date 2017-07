«Il n'y a pas de vedettes en Formule électrique» - Philippe Laguë

(98,5 Sports) - Si la Formule E en est à une première présence à Montréal, le championnat de voitures électriques, lui, met un terme ce week-end à sa troisième saison. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le chroniqueur automobile Philippe Laguë ne donne pas une très bonne note à l'organisation professionnelle.

« Côté organisation, c’est la première année, et je veux bien donner une chance au coureur, a précisé le chroniqueur au micro de Derek Aucoin, aux Amateurs de sports. Mais la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), qui organise l’événement, a fait ça un peu tout croche. »

En matinée, les journalistes devaient se familiariser avec le circuit urbain dont la construction a tant fait couler d’encre depuis des jours. Mais ça ne s’est pas passé comme ces derniers étaient en droit de s’attendre.

« Nous étions invités à découvrir le circuit, mais on ne l’a pas vu, précise Laguë. La ligne départ/arrivée n’était même pas encore prête. Je ne l’ai pas vue... Je sais où va être donné le départ, à l’intersection de René-Lévesque et Alexandre de Sève, mais la ligne n’était même pas faite.

« Je pensais que l’on aurait pu faire un tour du circuit dans une navette ou un minibus. Au moins un tour de circuit… Non! La FIA ne voulait pas. »

« On a visité les paddocks, qui sont dans le stationnement de Radio-Canada, mais on n’a pas vu les autos en piste. Les voitures n’ont roulé qu’une demi-heure, pour « dessiner » une ligne de course sur l’asphalte. Quand Patrick Carpentier a fait ses quatre ou cinq tours d’exhibition, on ne voyait à peu près rien, mais on avait l’écran géant. »

Les réserves

À quelques heures des épreuves, le chroniqueur spécialisé admet avoir quelques réserves.

« Je reste un peu sur ma faim. Ce sont des courses vraiment courtes. Ça dure une heure. Quand tu vas voir un show au Centre Bell, si ça dure une heure, tu ne seras pas content. Et on change de voiture en plein milieu de la course. J’ai bien du mal avec ça... C’est comme si un jockey changeait de cheval en plein milieu de sa course. Je trouve que c’est un peu contre nature.

« On nous dit que l’année prochaine ou dans deux ans, les batteries vont être plus performantes. O.K. Parfait. En même temps, c’est la première année à Montréal, mais ça fait trois ans que ce championnat existe. Et après trois ans, je me serai attendu à voir des pilotes un peu plus prestigieux.

« Si je vais voir un show, je veux voir des vedettes sur la scène. Mais là, je n’ai pas de vedettes en formule électrique. Je m’excuse, mais Sébastien Buemi et Lucas di Grassi, il y a juste les passionnés (de course) comme moi qui connais ces gars-là. »

