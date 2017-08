Ignacio Piatti nommé joueur de la semaine

(98,5 Sports) - Le milieu de terrain de l'Impact de Montréal Ignacio Piatti a été nommé joueur de la semaine dans la MLS.

Nacho a inscrit quatre buts - deux doublés - en deux matchs la semaine dernière.

L'Argentin, qui est à la recherche d'un nouveau contrat avec le onze montréalais, a ainsi permis à l'Impact de vaincre le Fire de Chicago 3-0 mercredi soir et le Real Salt Lake 3-1 samedi soir.

Piatti est également en nomination pour le but de la semaine.

VOTE | Nacho Piatti nominated for AT&T @MLS Goal of the Week >> https://t.co/8Azed2vyCx#IMFC #AttGotW pic.twitter.com/8qPspkvx76