Honneurs dans la LNH: l'année de Connor McDavid

(98,5 Sports) - Connor McDavid a fait l'unanimité deux fois plutôt qu'une, mercredi, lors du gala de remise des honneurs de la Ligue nationale de hockey présenté à l'aréna T-Mobile de Las Vegas.

Le joueur des Oilers d'Edmonton s'est vu décerner le trophée Hart, remis au joueur le plus utile de la saison.

Il a aussi mis la main sur le trophée Ted Lindsay, remis au meilleur joueur de la LNH, tel que voté par les membres de l'Association des joueurs. McDavid avait aussi remporté le Art-Ross, en tant que meilleur pointeur de la saison.

McDavid a inscrit 30 buts et amassé 100 points en 82 matchs cette saison. Il a aidé les Oilers à participer aux séries éliminatoires pour une première fois depuis 2006. Il a ajouté neuf points en 13 parties éliminatoires. Le jeune joueur était devenu le plus jeune capitaine de l'histoire de la LNH lorsqu'il a amorcé la saison à 19 ans et 266 jours.

Il est le premier joueur des Oilers à remporter le trophée Hart depuis Mark Messier, en 1989-90. Le seul autre joueur des Oilers à avoir été nommé le joueur le plus utile de la LNH était Wayne Gretzky, qui a été décoré de cet honneur huit fois de suite, entre 1980 et 1987.

Le repêchage d'expansion

Les Golden Kights ont aussi sélectionné 30 joueurs dans le cadre du repêchage de l'expansion lors de cette soirée particulièrement chargée . Vous pouvez consulter la liste à ce lien.

Un triplé pour McDavid

McDavid s'est vu remetttre le trophée Ted Lindsay... par Lindsay lui-même, désormais âgé de 91 ans. Mario Lemieux et Mark Messier étaient aussi présents.

Patrice Bergeron des Bruins de Boston a remporté le trophée Frank J. Selke remis au meilleur attaquant défensif pour la quatrième fois de sa carrière. Il rejoint donc Bob Gainey avec un quatrième honneur du genre.

Brent Burns, des Sharks de San José, a remporté le trophée Norris remis au meilleur défenseur. Il s'agissait d'une deuxième nomination d'affilée pour Burns qui a devancé tous les défenseurs de la LNH au chapitre des buts (29) et des points (76), deux sommets personnels.

Matthews, recrue de l'année

Sans surprise, Auston Matthews des Maple Leafs de Toronto a reçu le trophée Calder remis à la recrue de l'année. Matthews a dominé les recrues pour ce qui est des buts (40) et des points (69). Il a également terminé à égalité au deuxième rang de la LNH pour les buts marqués.

Le meilleur directeur général de l'année est David Poile, des Predators de Nashville, tandis que l'entraîneur par excellence est John Tortorella des Blue Jackets de Columbus.

Le gardien Craig Anderson des Sénateurs d'Ottawa a reçu le trophée Bill-Masterton remis au joueur ayant fait preuve de persévérance. Son épouse Nicholle a reçu un diagnostique de cancer au cours de la saison.

Le trophée Lady Byng remis au joueur le plus gentilhomme a été décerné à Johnny Gaudreau des Flames de Calgary.

Carey Price n'a pas remporté le trophée Vézina remis au meilleur gardien de but. Ce dernier a été décerné à Sergei Bobrovsky, des Blue Jackets de Columbus.