(98,5 sports) - Au lendemain du spectaculaire but d'Alexander Radulov, des Canadiens, contre Henrik Lundqvist, des Rangers de New York, Mike Hoffman, des Sénateurs d'Ottawa, l'a imité et il a déjoué Tuukka Rask, des Bruins de Boston, d'une seule main.

Hoffman s'est présenté seul devant Rask à la suite d'une longue passe lobée d'Erik Karlsson en première période et il a marqué son premier but de la série.

L'attaquant des Sénateurs a fait bouger le gardien des Bruins à sa droite, avant d'étirer le bras et de glisser lentement la rondelle au bout de sa jambière gauche.