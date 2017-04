Hockey féminin: les Américaines toujours championnes du monde

PLYMOUTH, Michigan - Les Américaines sont toujours les reines du hockey féminin.

Hilary Knight a touché la cible en prolongation et les États-Unis ont battu le Canada 3-2, vendredi, pour remporter un quatrième titre consécutif au Championnat du monde de hockey féminin.



C'était la quatrième fois lors des six dernières éditions qu'une prolongation était nécessaire pour déterminer l'équipe gagnante.



Kacey Bellamy a réussi un doublé pour les États-Unis. Nicole Hensley a stoppé 28 rondelles dans la victoire.



Meghan Agosta et Brianne Jenner ont répliqué pour le Canada. Shannon Szabados a effectué 37 arrêts dans la défaite.



Agosta a ouvert la marque après seulement 61 secondes de jeu, mais Bellamy a répliqué à 4:34.



Personne n'a fait mouche lors du deuxième tiers, puis Bellamy a placé les États-Unis en avant après 42 secondes en troisième période.



Les États-Unis ont dominé le Canada 11-1 au chapitre des tirs en première moitié de troisième période, avant que Brianna Decker soit punie pour avoir accroché. Jenner a profité de l'avantage numérique pour surprendre de justesse Hensley.



Lors d'une prolongation mémorable, les États-Unis ont obtenu les meilleures chances avant de voir Knight porter le coup de grâce à 10:17. Kendall Coyne a amorcé la poussée après avoir bloqué un tir à la ligne bleue américaine. Une fois rendue en zone canadienne, Coyne a remis en retrait à Knight, qui a déjoué Szabados d'un lancer précis par-dessus son épaule du côté du bouclier.



Le Canada n'a pas remporté le tournoi depuis 2012 et s'est contenté de l'argent lors des quatre dernières éditions.



C'était la 18e fois en 18 Championnats du monde que le Canada et les États-Unis croisaient le fer en finale.



Le Canada a toujours l'avantage 10-8 face aux États-Unis. Cependant, les Américaines ont remporté sept des huit derniers tournois.



Plus tôt dans la journée, la Finlande a remporté le match pour la médaille de bronze 8-0 contre l'Allemagne.