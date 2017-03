Hockey féminin: les Américaines seront au Championnat du monde

La Fédération américaine de hockey en est arrivée à une entente avec les membres de l'équipe nationale féminine des États-Unis, mardi, afin que les joueuses participent au prochain Championnat du monde.

Les joueuses américaines voulaient un contrat de quatre ans qui pourrait subvenir à leurs besoins en dehors de la période olympique de six mois.



La capitaine des États-Unis, Meghan Duggan, a mentionné par voie de communiqué que les joueuses « s'étaient battues pour ce qu'elles croyaient être juste et la direction de USA Hockey a écouté ».

Pour sa part, l'attaquante Jocelyne Lamoureux-Davidson a dit lors d'une entrevue téléphonique que cette entente était « comme si un poids avait été retiré de ses épaules ».



Le président de la fédération, Dave Ogrean, a pour sa part indiqué « qu'au bout du compte, nous sommes meilleurs grâce à ce processus et qu'il était soulagé que l'entente se soit conclue ».



Le Championnat du monde de hockey féminin s'amorcera vendredi, à Plymouth, au Michigan.

Après plus d'un an de négociations à propos de salaires et de soutien équitables, les joueuses avaient annoncé le 15 mars qu'elles allaient boycotter le Championnat du monde de hockey s'il n'y avait pas de progrès vers la conclusion d'une entente. Les deux clans se sont rencontrés pendant plus de 10 heures, la semaine dernière, et les discussions se sont poursuivies jusqu'à mardi.



Pendant cette dispute, les syndicats de la LNH, la NFL, la NBA et du Baseball majeur ainsi que 16 sénateurs américains ont montré leur soutien envers les joueurs.



Il aura fallu attendre la dernière minute pour conclure une entente, mais celle-ci comprend également la création d'un groupe consultatif de haute performance composé d'actuelles et d'anciennes joueuses. L'objectif de ce groupe est de faire avancer le programme de hockey féminin ainsi que sa promotion et les collectes de fonds pour consolider les bases des différents programmes à travers le pays.



Les joueuses américaines devraient prendre la direction de Plymouth mercredi et elle devrait pouvoir défendre leur médaille d'or vendredi, contre le Canada. Les États-Unis ont remporté six des huit derniers Championnats du monde.