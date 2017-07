Historique: le Canada remporte la Coupe du monde U19 de basketball

LE CAIRE - R.J. Barrett a inscrit 18 points et obtenus 12 rebonds et le Canada a vaincu l'Italie 79-60, dimanche, pour remporter la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans.

C'était la première fois que le Canada participait à la ronde des médailles du tournoi. Nate Darling et Abu Kigab ont ajouté 12 points chacun.

David Albright Okeke a été le plus productif du côté de l'Italie avec 14 points et 10 rebonds. Tommaso Oxilia et Lorenzo Penna ont marqué 12 points chacun.



Barrett, qui est âgé de 17 ans et qui a été nommé joueur par excellence du tournoi, a réussi seulement trois de ses 13 tirs dans le feu de l'action, mais il a présenté une fiche de 12-en-14 à partir de la ligne des lancers francs. Il est le fils de Rowan Barrett, qui a porté les couleurs de l'équipe canadienne de basketball aux Jeux olympiques de Sydney en 2000.



Natif de Mississauga, en Ontario, Barrett est considéré comme le meilleur joueur au monde de son âge et le meilleur espoir disponible lors du repêchage 2019 de la NBA. Il joue en Floride, dans une école secondaire.



Le Canada n'a pas connu un très bon début de match, mais a rapidement renversé la tendance avec une séquence de 12-0 au premier quart. Les représentants de l'unifolié menaient 51-36 à la mi-temps.



Les Canadiens ont creusé l'écart jusqu'à 26 points au troisième quart et n'ont jamais été inquiétés par la suite.



Le Canada avait atteint la finale en surprenant les États-Unis 99-87, samedi. Barrett avait inscrit 38 points dans la rencontre.