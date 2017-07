Henrik Stenson aura une promesse à tenir s'il gagne de nouveau l'Omnium britannique

(98,5 FM) - La 146e édition de l'Omnium britannique de golf est en cours sur les allées du Royal Birkdale en Écosse.

Le Suédois et champion en titre, Henrik Stenson, fait partie d'un trio comprenant l'Américain Jordan Spieth et le Sud-coréen Kim Si-Woo.

S'il répète ses exploits de l'an dernier, Stenson a promis d'apporter le trophée emblématique avec lui lors d'un saut en parachute.

We may have to make you stick to that promise @henrikstenson! #TheOpen pic.twitter.com/xlPghCmw5B