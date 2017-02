Greg Pateryn «en vitrine» face aux Rangers?

(98,5 Sports) - Le défenseur Greg Pateryn sera de retour dans la formation du Canadien mardi face aux Rangers à New York.

L'Américain de 26 ans, laissé de côté lors des deux dernières parties, remplacera Nikita Nesterov.

Pateryn n'était pas dans les bonnes grâces de Michel Therrien. Il espère connaître un peu plus de succès sou les ordres de Claude Julien.

«Tout s'est passé très vite depuis son arrivée, mais j'ai réussi à lui parler pendant quelques minutes l'autre jour. C'est un bon gars, un gars honnête. Je suis content d'obtenir cette opportunité et j'ai l'intention d'avoir du plaisir ce soir.»

Pateryn a été limité à 22 matchs cette saison, en raison, entre autres, d'une fracture à un pied. Il a inscrit un but et amassé six points.

Selon TSN, Pateryn est sur le marché des échanges. Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, l'aurait offert à ses 29 autres homologues.

Desharnais encore dans les gradins

Les attaquants David Desharnais et Sven Andrighetto seront écartés de la formation.

Le Canadien, qui n'a qu'une seule victoire en février (1-6-1), affronte des Rangers en pleine possession de leurs moyens. Les hommes d'Alain Vigneault ont remporté sept de leurs huit matchs depuis le début du mois de février (7-1-0).

L'attaque des Rangers est l'une des mieux balancées, mais aussi l'une des plus puissantes dans la LNH. Avant les matchs de mardi soir, New York occupait le deuxième rang du circuit - ex aequo avec les Capitals de Washington - avec 3,34 buts marqués chaque partie en moyenne. Seuls les Penguins de Sidney Crosby sont plus redoutables.

Huit joueurs des Rangers ont marqué au moins 10 buts depuis le début du calendrier.

«Ils ont trois trios capables de marquer des buts, a reconnu, à juste titre, Claude Julien. C'est une équipe dangereuse offensivement. En ce qui me concerne, ce sera un bon teste pour voir ce que nous avons mis en pratique.»

La formation probable du CH

Pacioretty – Danault – Radulov

Byron – Galchenyuk – Gallagher

Lehkonen – Plekanec – Shaw

Flynn – McCarron – Mitchell

En extra: Andrighetto – Desharnais

Emelin – Weber

Markov – Petry

Beaulieu – Pateryn

En extra: Nesterov