Gold Cup : le Canada fait match nul face au Costa Rica

HOUSTON - Alphonso Davies a marqué le seul but du Canada pour permettre à l'équipe de faire match nul 1-1 face au Costa Rica, jeudi, lors d'un match de ronde préliminaire de la Gold Cup du circuit de la CONCACAF.

Il s'agissait d'un troisième but en deux rencontres pour le joueur de 16 ans. Inscrit à la 26e minute, ce but permet à l'équipe canadienne de se rapprocher d'une qualification lors des tours éliminatoires du tournoi.



Francisco Calvo a répliqué pour le Costa Rica à la 42e minute, déviant le ballon de la tête après un coup de pied de coin.



Le Canada affiche un rendement de quatre points en deux rencontres, ce qui généralement est suffisant pour se qualifier pour les quarts de finale. L'unifolié devra toutefois jouer un match supplémentaire face aux Honduras vendredi soir à Frisco, au Texas.



Le gardien de but Milan Borjan, qui a dû quitter le premier match du Canada face à la Guyane en raison d'un oeil noirci par une collision avec son coéquipier Samuel Piette, était de retour devant le filet et il a su contenir l'adversaire pour conserver la marque à égalité.



David Guzman a tenté un tir du pied droit, mais Borjan s'est étendu de tout son long pour bloquer ce tir menaçant à l'aide de sa main droite.



Davies a été remplacé à la 69e minute en raison puisqu'il semblait blessé à une cheville. Une blessure qui ne semble toutefois pas sévère, lui qui a marché en direction du banc des siens.



Le Canada espère avancer en quart de finale du tournoi pour la première fois depuis 2009.