Giovinco est un cas incertain contre le Rapids; Vanney n'y sera pas

TORONTO - L'attaquant vedette Sebastian Giovinco pourrait s'absenter et l'entraîneur-chef du Toronto FC, Greg Vanney, a été suspendu en vue du prochain match de son équipe, samedi, contre les Rapids du Colorado.

La MLS avait d'abord avisé les dirigeants du Toronto FC que Vanney n'allait pas être suspendu, vendredi, mais la décision a été changée, plus tard dans la journée.



Vanney a été expulsé mercredi, après avoir injurié l'arbitre Jorge Gonzalez lors du verdict nul de 2-2 du Toronto FC contre le New York City FC.



Giovinco est quant à lui aux prises avec une blessure au bas du dos, subie lors de cette même rencontre.



Giovinco, qui a déjà raté quelques parties cette saison en raison d'une blessure au quadriceps, d'une crampe et d'une blessure au talon, s'est entraîné vendredi avant de recevoir des traitements.