Gauthier conduit le Canada à la demi-finale contre la Suède

MONTRÉAL - Le Canada s'attendait peut-être à un match facile en affrontant la République tchèque en quarts de finale, mais ce fut loin d'être le cas, lundi soir.

Peu importe, inspirés par un Thomas Chabot tout feu tout flamme, les Canadiens sont finalement venus à bout des coriaces Tchèques en l'emportant 5-3 devant une foule dégarnie au Centre Bell.

Ils ont ainsi obtenu leur laissez-passer pour la demi-finale contre la Suède, mercredi.

Le défenseur originaire de la Beauce s'est chargé d'infuser une dose d'énergie à son équipe, et à la foule, chaque fois que les Tchèques ont montré les dents. Il a terminé la soirée avec une récolte d'un but et une mention d'assistance.

La formation canadienne a probablement connu son pire début de match du tournoi. Elle n'affichait aucune conviction en jeu de transition et les passes rejoignaient rarement leur destinataire.

Les Tchèques ont profité du jeu amorphe des Canadiens pour s'inscrire à la marque d'une bien drôle de manière en fin de première.

Un tir frappé décoché par un défenseur tchèque a heurté Kale Clague pour ensuite dévier sur l'arbitre à la gauche du filet et revenir sur la palette de David Kase qui n'a eu qu'à tirer dans un filet désert.

Ce but inattendu a jeté une douche d'eau froide dans les gradins et les amateurs ne se sont pas gênés pour faire connaître leur mécontentement en huant leurs favoris au terme du premier vingt.

On ne sait trop si l'entraîneur-chef Dominique Ducharme a livré un discours enflammé entre les deux périodes, mais sa troupe affichait un tout autre visage en deuxième période.

Blake Speers, le jour de son 20e anniversaire de naissance, et Mitchell Stephens, qui avait raté les deux derniers matchs en raison d'une blessure, ont touché la cible dans les huit premières minutes de jeu quand le Canada prenait le contrôle du match.

Un mauvais but accordé par Connor Ingram un peu plus d'une minute après le but de Stephens a cependant fait taire la foule et a semblé couper les jambes des Canadiens.

Chabot est cependant intervenu.

Il s'est emparé d'une rondelle libre à la ligne bleue avant de se défaire de deux adversaires pour décocher un tir précis et battre le gardien Jakub Skarek du côté du bouclier pour donner les devants 3-2 aux siens.

Il s'est alors jeté contre la baie vitrée et a vite été rejoint par ses coéquipiers.

Le Montréalais Julien Gauthier a donné deux buts de priorité au Canada en début de troisième période, mais Simon Stransky a fait 4-3 en s'emparant d'un retour de tir à la suite de deux arrêts d'Ingram.

Mais encore une fois, Chabot est revenu à la charge en enjambant un adversaire avant de passer la rondelle à Clague qui a décoché un puissant tir frappé.

La rondelle a dévié pour aboutir sur la palette de Gauthier qui a enfilé son deuxième du match devant famille et amis.

Ingram n'a démontré rien de convaincant, mais il a tout de même repoussé 16 tirs devant le filet canadien. Son vis-à-vis, Skarek, a fait face à un barrage de 41 tirs.