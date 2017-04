Galcheynyuk s'entraine avec le quatrième trio, Emelin toujours absent

BROSSARD, Qc - Le Canadien a amorcé sa préparation pour sa série de premier tour face aux Rangers de New York, lundi. Tous les joueurs étaient de retour à l'entraînement après avoir soigné des blessures ou profiter de quelques jours de congé, sauf les défenseurs Brandon Davidson, ennuyé par la grippe, et Alexei Emelin, blessé au bas du corps.

______________________________________________________________________________________

À noter que tous les matchs du Canadien de Montréal en séries seront diffusés au 98,5 FM, radio officielle du Tricolore.

______________________________________________________________________________________

La série débutera mercredi, au Centre Bell.

Héros samedi en touchant la cible en prolongation face aux Red Wings de Detroit en clôture du calendrier régulier, l'attaquant Alex Galchenyuk se retrouvait à la droite d'Andreas Martinsen et Steve Ott au sein de la quatrième unité.

Dwight King avait été promu avec le troisième trio à la gauche d'Andrew Shaw et Artturi Lehkonen.

Le premier trio était toujours composé de Max Pacioretty, Phillip Danault et Alexander Radulov, tandis que Paul Byron, Tomas Plekanec et Brendan Gallagher constituaient la deuxième unité.

Du côté de la défensive, Andrei Markov et Shea Weber formaient la première paire, Jordie Benn et Jeff Petry la deuxième et Nathan Beaulieu et Nikita Nesterov la troisième.

Le Canadien a signé trois victoires en autant de sorties face aux Rangers cette saison. Il a vaincu ses rivaux 5-4 le 14 janvier à Montréal, puis 3-2 en fusillade, le 21 février, et 4-1, le 4 mars, à New York.

Le capitaine du Tricolore Max Pacioretty a été le plus productif au cours de la série avec un but et cinq aides.

Carey Price avait obtenu les trois départs contre Henrik Lundqvist. Ce dernier a toutefois continué sa série d'insuccès face au Canadien, accordant 11 buts en 163 minutes de jeu pour une moyenne de 4,04. Lundqvist a aussi maintenu un taux d'efficacité de ,871.

En carrière en saison régulière face au Canadien, Lundqvist affiche un dossier de 14-17-3 avec une moyenne 2,87 et un taux d'efficacité de ,898.

La dernière fois que le Canadien a croisé le fer avec les Rangers en séries, c'était en finale de l'Association Est au printemps 2014. Price s'était toutefois blessé à un genou dès le premier match à la suite d'une collision avec l'attaquant Chris Kreider. Dustin Tokarski avait hérité du filet du Canadien, qui s'était finalement incliné en six rencontres.

Les trios à l'entraînement:

Pacioretty-Danault-Radulov

Byron-Plekanec-Gallagher

King-Shaw-Lehkonen

Galchenyuk-Ott-Martinsen

«5e trio»: Flynn-Mitchell-McCarron

Défenseurs

Markov - Weber

Benn - Petry

Beaulieu - Nesterov

Price Montoya