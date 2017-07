Frazier frappe un circuit de trois points en neuvième et les Yankees gagnent

NEW YORK — Clint Frazier a frappé un circuit de trois points contre Corey Knebel après un retrait en neuvième manche, menant les Yankees de New York vers un gain de 5-3 aux dépens des Brewers de Milwaukee, samedi. Frazier a retroussé un tir de Knebel (0-2) pour son deuxième circuit en carrière et son premier victorieux. Il a été accueilli par ses coéquipiers au marbre et il a été arrosé.



Frazier a terminé la rencontre avec trois coups sûrs et quatre points produits, un sommet en carrière. Il s'agissait de son sixième match en carrière.



Les Yankees ont mis fin à une série de trois revers et ils ont gagné une partie à leur dernier tour au bâton pour une troisième fois cette saison. Ils montrent un dossier de 7-17 depuis le 12 juin.



Aroldis Chapman (2-0) a retiré trois frappeurs sur des prises en neuvième manche et il a ajouté la victoire à sa fiche.



Orioles 5 Twins 1



Jonathan Schoop et Mark Trumbo ont étiré les bras et les Orioles de Baltimore ont eu le meilleur sur les Twins du Minnesota au compte de 5-1.



Manny Machado a ajouté un double d'un point pour aider les Orioles à vaincre les Twins pour une première fois en six duels cette saison. Ils ont mis fin à une séquence de cinq revers et ils ont gagné trois de leurs 11 derniers matchs.



Wade Miley (4-7) a connu son meilleur départ en plus de cinq semaines. Il a alloué un circuit à Miguel Sano, son 21e de la campagne, mais c'est le seul point qu'il a accordé en cinq manches et deux tiers au monticule. Miley a également concédé huit coups sûrs et trois buts sur balles.



Schoop a claqué une longue balle de deux points contre Adalberto Mejia (4-4), en quatrième manche. Trumbo a quant à lui frappé son 14e circuit de la saison contre Buddy Boshers, en huitième.



Sano a égalé le record des Twins pour le plus grand nombre de circuits avant la pause du match des étoiles, établi en 2009 par le Canadien Justin Morneau.



Red Sox 0 Rays 1



Alex Cobb n'avait donné que deux coups sûrs jusqu'en huitième manche et les Rays de Tampa Bay ont blanchi les Red Sox de Boston 1-0.



Cobb (7-6) a retiré 11 frappeurs de suite à un certain point dans la rencontre. Alex Colome a obtenu les quatre derniers retraits et il a signé un 24e sauvetage cette saison.



Les Red Sox ont rempli les sentiers en neuvième manche, à la suite d'un but sur balles intentionnel à Andrew Benintendi, mais Chris Young a frappé une chandelle pour mettre un terme à la rencontre.



Jesus Sucre a produit le seul point du match grâce à un sacrifice en deuxième manche. La manche s'était poursuivie après qu'une reprise vidéo eut infirmé une décision sur un double-jeu.



Rick Porcello (4-11) n'a concédé qu'un point et six coups sûrs en huit manches de travail.