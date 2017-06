Formule Un: Stroll partira au huitième rang à Bakou

BAKOU, Azerbaïdjan - Lewis Hamilton a mérité la pole en vue du Grand Prix d'Azerbaïdjan, samedi, devançant Valtteri Bottas pour un doublé Mercedes sur la grille de départ. Quant au Québécois Lance Stroll, il partira huitième au volant de sa Williams.

Bottas a dominé les qualifications, mais Hamilton l'a finalement éclipsé par 43 centièmes de seconde.



Il s'agit d'une 66e pole pour le Britannique, une de plus qu'Ayrton Senna et deux de moins que le record de Michael Schumacher.



Kimi Raikkonen partira troisième avec sa Ferrari, devant son coéquipier Sebastian Vettel. Ce derniere mène le championnat des pilotes par 12 points devant Hamilton.



Max Verstappen (Red Bull) s'élancera cinquième, suivi des Force India de Sergio Perez et Esteban Ocon.



Le top 10 initial sera complété par les Williams de Stroll et Felipe Massa, puis par la Red Bull de Daniel Ricciardo.