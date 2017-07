«Faut arrêter de trouver des excuses» - Maxime Crépeau (vidéo)

(98,5 Sports) - La défaite de l'Impact, 4-0, contre les Red Bulls au New Jersey a fait mal, très mal.

Le Bleu-Blanc-Noir accuse maintenant un retard de 8 points sur le Crew de Columbus, 6e au classement, la dernière position donnant accès aux séries éliminatoires.

Columbus a fait match nul 2-2 contre les Real Salt Lake City samedi, récoltant un point. Bien que les Montréalais aient trois matchs de plus à jouer que le Crew, encore faut-il les gagner.

De plus l’Impact a trois équipes devant qui cherchent elles aussi à se qualifier pour les rendez-vous d’après-saison.

L’Union de Philadelphie et le Revolution ont deux points de priorité, tandis qu’Orlando City SC en a six. Orlando et Philadelphie ont joué deux matchs de plus que Montréal, le Revolution, un seul.

Le prochain adversaire de l’Impact sera d’ailleurs Orlando, le samedi 5 août au Stade Saputo. Il est donc impératif pour la troupe de Mauro Biello de battre l’équipe de la Floride pour se rapprocher à 3 points. Le 17 août, les deux équipes avaient fait match nul 3-3 au Orlando City Stadium.

Après la défaite humiliante de samedi, le capitaine Patrice Bernier, devant la caméra de TVA Sports, a refusé d’aborder la question des séries.

«Les éliminatoires c’est un gros mot de penser qu’on se rapproche de ça, a-t-il dit. Là il faut commencer à jouer, bien jouer et gagner des matchs. »

L’entraîneur Mauro Biellio sait très bien que la pression sera de plus en plus forte d’ici la fin de la saison et que la marge de manœuvre est à peu près inexistante.

Biello a un peu tergiversé, samedi soir, lorsqu’il a été question du niveau de confiance refusant d’admettre que son équipe semblait en plein désarroi sur le terrain.

«On a eu deux occasions claires en première demie avec des échappés de Ballou et Jackson, a-t-il expliqué. Si on est capable de compter là c’est différent. Quand tu vas sur la route, tu n’as pas beaucoup de chances de marquer.»

Par contre l’entraîneur réalise bien que la défaite face aux Red Bulls est un dur rappel à la réalité.

«Si on n’est pas capable d’être compétitif comme ça, on va avoir des problèmes, a admis Biello. On était en retard, on ne pouvait pas fermer les espaces. Ils ont trouvé des espaces et ils nous ont mis en difficulté.»

Mauro Biello était triste pour son jeune gardien Maxime Crépeau qui en était à son premier départ en MLS.

«C’est dommage parce Maxime était là et il a fait plusieurs arrêts, a-t-il dit de son gardien. On devait jouer mieux devant lui.»

Les bonnes paroles de son entraîneur ne semblaient pas avoir mis un baume sur la déception du gardien québécois.

«Ce n’était pas notre meilleur (match), a-t-il déclaré. Faut arrêter de trouver des excuses, faut élever notre jeu d’un cran, on n’a pas le choix maintenant. Faut mieux jouer tout simplement.»

Crépeau a refusé de considérer l’idée même que ses coéquipiers l’auraient laissé à lui-même dans la rencontre.

«Non, non, les gars ne m’abandonnent jamais, a-t-il affirmé sans hésitation. Je meurs pour eux sur le terrain, ils meurent pour moi. Je ne me sens pas abandonné du tout.»

Les faits saillants de la défaite de l'Impact face aux Red Bulls