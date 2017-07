Falcons d'Atlanta: le toit le plus spectaculaire du sport professionnel (vidéo)

(98,5 Sports) - Le nouveau domicile des Falcons d'Atlanta de la NFL, le Mercedez-Benz stadium est équipé de ce qui est probablement le toit rétractable le plus spectaculaire et le plus complexe au monde.

Selon CBSsports.com, ce stade ultra-moderne est un exploit d’ingénierie mécanique, sa construction ayant été la plus complexe de l’histoire du sport professionnel.

Cela a été tellement compliqué d’assembler le toit rétractable que l’ouverture du nouveau stade a été reportée à quatre reprises. Il devait ouvrir le 1er mars, puis le 1er juin avant de repousser l’événement une nouvelle fois le 31 juillet.

Le stade ouvrira finalement ses portes le 26 août, la troisième semaine des matchs préparatoires des Falcons.

Lorsque le toit se déploie, il donnera l’impression d’être une lentille de caméra qui s’ouvre. C’est la première que ce genre d’installation mécanique est assemblé.

Vue du ciel, c’est un logo géant de Mercedez-Benz qui apparaît.

Le toit ne s’ouvre pas encore à la même vitesse que ce qui est illustré sur la vidéo. En réalité il faut encore plusieurs heures pour la procédure; les ouvriers déploient encore les sections manuellement.

Lorsque toute la mécanique actionnant les parties du toit sera fonctionnelle, l’opération devrait prendre 8 minutes.

D’ailleurs l’organisation des Falcons d’Atlanta a informé ses partisans que le toit resterait fermé tout le mois de septembre et possiblement encore plus longtemps.

Le coût estimé du nouveau stade est de 1,6 milliard$ américains.