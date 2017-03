F1 et Lance Stroll : «Le début d'un nouveau cycle» - François Dumontier

(98,5 Sports) - La nouvelle saison de Formule 1 s'amorce en fin de semaine en Australie et elle est placée sous le signe du changement.

Pour la première fois depuis des décennies, l’ex-tsar de la F1 Bernie Ecclestone n’est plus dans le portrait. Et pour la première fois depuis plus d’une décennie, un pilote canadien est au nombre des inscrits pour la saison 2017 : Lance Stroll.

Tous ces éléments amènent le promoteur du Grand Prix du Canada à une réflexion, somme toute, évidente.

« C’est le début d’un nouveau cycle », a déclaré François Dumontier au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ces dernières années, Dumontier ne l’a pas eu facile avec tout ce qui entoure le Grand Prix de Formule 1, notamment son retour sur une base annuelle. Et les commentaires ont été acerbes au point que certains intervenants gravitant autour de la Formule 1 à Montréal ont tenté quelque peu de le discréditer.

« Sans dire «discréditer», je suis à l’écoute et j’ai entendu les commentaires, assure Dumontier. Des commentaires qui, parfois, viennent me chercher et qui sont blessants. C’est un événement qui dure trois jours et il y a encore des gens qui croient que l’on travaille trois mois sur cet événement. On est au travail douze mois par année. Je les ai entendus (les commentaires), maintenant, je suis passé à autre chose ».

François Dumontier assure qu’il n’a jamais pensé abandonner son boulot, lui qui œuvre au sein du Grand Prix du Canada à un quelconque niveau depuis 1994. Ce dernier parle aussi du 20e anniversaire du couronnement de Jacques Villeneuve en F1 et du fait que le Grand Prix a été reconduit jusqu’en 2029.

« Je suis très stimulé par l’arrivée de Liberty Media (qui dirige désormais la F1). On a vécu un moment historique en janvier quand on a signifié à Bernie de partir à la retraite. Je ne pense pas qu’il avait prévu partir aussi vite que ça. Mais nous, les promoteurs, on savait qu’on était dû pour un changement.

« Liberty arrive avec une nouvelle vision, un nouveau plan d’affaires et une approche un peu plus… démocratique. Un contrat à long terme… Lance (Stroll) qui arrive…

« L’histoire du Grand Prix du Canada a marché par cycles. Il y a eu Gilles (Villeneuve) en 1978. Malheureusement, il est parti trop tôt. On a eu un cycle plus bas après… Puis, Jacques (Villeneuve) est arrivé et Jacques est parti. Et là, Lance arrive. On a un bon tremplin devant nous. »

