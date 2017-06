Essais libres à Bakou: les Red Bull donnent le ton

BAKOU, Azerbaïdjan - Le pilote de Red Bull, Max Verstappen, a réalisé le meilleur chrono de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1.

Lors d'une séance mouvementée, Valtteri Bottas sur Mercedes l'a échappé belle et Sergio Perez s'est montré rapide avant d'être victime d'un accident au volant de sa Force India.



Verstappen a devancé d'environ une demi-seconde son coéquipier, Daniel Ricciardo, et l'actuel meneur au championnat Sebastian Vettel (Ferrari) a fini troisième.



Le Québécois Lance Stroll a signé le 11e temps au volant de sa Williams.



Mercedes a été en retrait pendant cette première séance, Lewis Hamilton concédant une seconde à Verstappen au cinquième rang. Son coéquipier Bottas a pris la sixième position.



La séance s'est déroulée sous un ciel dégagé alors que la température de la piste a grimpé à 54 degrés Celsius.



Le circuit de Bakou, long de 6 kilomètres, qui longe les murs médiévaux de la ville et sur le bord de la mer Caspienne, permet d'atteindre la vitesse maximale la plus rapide en F1 et est également l'un des plus difficiles. Avec sa combinaison de longues lignes droites et de virages qui exigent de gros freinages, c'est une combinaison des circuits de Monza et de Monaco et il pose un gros défi d'adhérence.



Bottas, qui a établi la vitesse maximale de 370 km/h lors de la course inaugurale l'année dernière, s'est fait une petite frayeur au virage no 10 mais il a réussi à éviter un contact avec le muret.



Hamilton, pour sa part, a semblé pris dans la circulation et, avec beaucoup de voitures en piste, il était difficile pour lui de tenter un tour rapide.



La deuxième séance a lieu plus tard dans la journée.