Espérance de vie d'un recruteur: «ce n'est pas de nombreuses années» - Alain Chainey

(98,5 Sports) - On l'a dit et écrit maintes et maintes fois. Si Trevor Timmins a repêché de très bons joueurs pour le Canadien de Montréal dans le passé, les premiers choix n'ont pas donné les résultats escomptés depuis 2008.

Alain Chainey a été le dépisteur des Ducks d’Anaheim il y a des années. Aujourd’hui analyste, il a discuté avec l’animateur Jérémie Rainville des choix au repêchage du Tricolore et de son recruteur en chef, Trevor Timmins, qu’il connaît bien. Et il n’est pas prêt à lui jeter la pierre pour l’ensemble de son bilan.

« Je connais très bien Trevor Timmins. Il travaille très fort. Il a fait des très, très bons choix. On oublie les bonnes choses qu’il a accomplies. Pacioretty, Carey Price.. Depuis 2008, c’est un peu plus difficile pour différentes raisons. Est-ce qu’on est allé pour les besoins de l’organisation au détriment du meilleur joueur disponible? Je ne le sais pas.

« Ça peut arriver des années que tu puisses te tromper lors du premier tour, explique Chainey. On le mentionne très souvent : le recrutement n’est pas une science exacte. Et on peut se tromper. Mais on ne peut pas se tromper trop souvent. »

Lorsque que Jérémie Rainville a demandé à Chainey jusqu’à quel point l’espérance de vie d’un recruteur en chef - Timmins est vice-président, personnel des joueurs - peut tenir à un bilan dont les meilleurs coups remontent à près d’une décennie, l’analyste a été clair.

« Ce n’est pas de nombreuses années, a dit Chainey. Ça dépend dans quelle organisation tu es. Je sais pertinemment qu’avec les Ducks, ça aurait duré peu longtemps. Ça dépend de l’évaluation que fait le directeur gérant. »

Le Canadien n’a guère repêché de joueurs francophones ces dernières années et la cuvée 2017 n’a pas été très riche en Québécois. Chainey réfute toutefois l’argument que les gestes posés par le Tricolore influencent de quelque façon que ce soit les autres formations.

« Je ne crois vraiment pas qu’aucune des équipes ne prend en considération le fait que le Canadien ne repêche pas au Québec ».

Les Ducks ont repêché Maxime Comtois (50e) et Antoine Morand (60e) lors du deuxième tour du repêchage. Morand était à la portée du Canadien qui détenait les 56e et 58e choix.

« Je parlais à Martin Madden – des Ducks d’Anaheim. Ils n’ont pas repêché ces deux joueurs parce que ce sont des Québécois ou des Francophones, mais pour l’avenir des Ducks.

« Ils croient que ces deux joueurs vont aider l’organisation pour le futur et qu’un jour, ils joueront dans la Ligue nationale de hockey. Toutes les équipes veulent améliorer leur sort. Elles veulent les meilleurs joueurs disponibles. »

Écoutez l’entrevue intégrale…