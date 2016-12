Entente rompue entre Jean Pascal et InterBox

(98,5 Sports) - L'entente qui liait le boxeur Jean Pascal au promoteur Interbox a été rompue à cause de divergences d'opinion quant à la suite de sa carrière.

« Nous avons beaucoup de respect pour ce que Jean Pascal a accompli et sommes satisfaits de la performance qu'il a livré à Trois-Rivières face à Ricardo Marcelo Ramallo. Nous ne partageons toutefois pas la même vision et n'envisageons pas son futur de la même manière que lui. C'est donc une décision qui s'est imposée naturellement » , souligne le président d'InterBox, Antonin Decarie.



« Comme notre philosophie et notre vision discordent considérablement avec celles de Jean Pascal, nous avons décidé de rompre nos relations d'affaires. Nous lui souhaitons malgré tout le meilleur pour la suite », renchérit le propriétaire d'InterBox, Camille Estephan.