Encore un match de 6 points sur la route pour l'Impact à Orlando (vidéo)

(98,5 Sports) L'Impact a fait preuve de détermination à Kansas City pour ramener un point à Montréal, samedi dernier.

Le Onze montréalais poursuit sa séquence de 4 matchs sur la route en MLS, samedi contre Orlando City SC, au Orlando City Stadium

Le match est présenté sur Cogeco Media à partir de 19h avec l’émission d’avant match : Jeremy Filosa à la description et Arcadio Marcuzzi à l’analyse.

« Nous voulons continuer sur notre lancée tout en continuant à grandir comme équipe, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello. L'esprit est bon dans l'équipe. Quand tu as des joueurs qui ont peu joué et qui ont fait le travail, ça pousse tout le monde. Nous voulons être une équipe capable de s'ajuster et de s'adapter à tout moment. Nous mettons les principes de jeu en place pour ça. »

Le milieu de terrain Blerim Dzemaili, de retour avec l’Impact après un séjour avec la sélection nationale de la Suisse croit que le point obtenu à Kansas City est un bon indicateur de la capacité de l’équipe à obtenir du succès sur les terrains adverses.

« Nous avons obtenu un bon résultat à Kansas City avec un gros point sur la route, a-t- dit. Nous avons aussi bien fait lors des cinq derniers matchs. Il ne manque pas grand-chose, mais on peut toujours faire mieux. Nous allons dans la bonne direction et il ne faut pas arrêter. »

Le Bleu-blanc-noir est invaincu à ses trois derniers matchs, toutes compétitions confondues, après l'avoir emporté 4-2 contre Vancouver en Championnat canadien le 30 mai dernier, 1-0 face aux New York Red Bulls le 3 juin au Stade Saputo, puis 1-1 au Children's Mercy Park.

Plusieurs joueurs de retour

Outre Dzemaili, Mauro Biello pourra compter sur le retour de tous ses joueurs internationaux, à l’exception du défenseur Ambroise Oyongo, blessé au genou le 10 juin dernier avec le Cameroun au Maroc. Laurent Ciman (Belgique) ainsi que les Canadiens Patrice Bernier, Anthony Jackson-Hamel et Maxime Crépeau seront tous disponibles pour le match samedi.

La semaine dernière, l'attaquant Matteo Mancosu et l'ailier Andres Romero ont aussi fait un retour au jeu. Pour l'Argentin, c’était ses premières minutes depuis le 10 octobre 2015.

Le défenseur Chris Duvall ne sera toutefois pas disponible pour le match.Il purgera une suspension automatique d'un match en raison du carton rouge qu'il a écopé en fin de match à Kansas City.

Premier de deux matchs contre Orlando

Ce sera le premier de deux affrontements contre Orlando City SC cette année. L'équipe de la Floride est présentement au quatrième rang dans l'Est, avec une fiche de sept victoires, dont six à domicile, cinq défaites et trois matchs nuls.

Orlando a une priorité de 7 points sur les Montréalais, installés pour l’instant au 9e rang. L’Impact a toutefois deux matchs de plus à jouer.

La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées à Orlando, le 2 octobre 2016, l'Impact s'était imposé 1-0, grâce notamment au but vainqueur de Dominic Oduro.

Les commentaires de Blerim Dzemaili, Matteo Mancosu et Mauro Biello