En action le 17 juin, le poids lourd Simon Kean a de grandes ambitions (vidéo)

(98,5 Sports) - Le poids lourd de Trois-Rivières, Simon Kean a hâte à son prochain combat, samedi prochain le 17 juin, à l'Olympia de Montréal.

Dans un combat de 10 rounds, Kean (9-0, 8 Kos) fera face au Brésilien de 36 ans, Marcelo Luiz Nascimento (23-14, 20 Kos) en finale du 23e épisode de la série Fight Club du promoteur Eye Of The Tiger Management (EOOTM).

Kean s’est entretenu avec Mario Langlois aux Amateurs de sports, vendredi en fin d’après-midi.

«Depuis que je suis professionnel, je peux dire que c’est mon meilleur adversaire, a déclaré l’ancien Olympien. Ça va aller comme ça maintenant, ils seront de meilleur en meilleur.»

Simon Kean apprécie devoir affronter un boxeur qui représente un vrai défi à ce stade-ci de sa carrière.

«Oui c’est motivant, affirme-t-il. On veut toujours être le meilleur dans le sport, on veut se surpasser. Je veux être le meilleur de ma division.»

Pour le combat du 17 juin, un titre mineur sera en jeu : celui de champion intercontinental de l’International Boxing Organisation (IBO).

Pour Kean, cela ajoute une touche de motivation.

«Les gens pourront mettre une image sur tout le travail que je fais, explique-t-il. C’est un trophée, c’est vraiment inspirant m’entraîner pour ça.»

D’autre part Simon Kean ne s’en fait pas trop avec le fait qu’il soit en haut de l’affiche du Fight Club XXIII.

«Quand tu vas te battre dans le ring, on est trois, avec l’arbitre, dit-il. T’as beau être le premier combat ou la finale, quand la cloche sonne, tout est oublié et je me concentre sur mon adversaire.»

Malgré tout Kean se dit heureux de faire une finale à Montréal.

«Ce sera ma première, mais ce ne sera pas ma dernière, affirme-t-il.»

Simon Kean a de grandes ambitions, il veut faire sa marque parmi les meilleurs poids lourds de la planète. D’ailleurs il n’est pas peu fier de faire remarquer que le site Boxrec.com, une référence pour les fiches des boxeurs, la classe au 62e rang des lourds après seulement 9 combats professionnels.

«Bientôt je vais me rendre dans les tops mondiaux, assure-t-il. C’est vraiment l’objectif et je m’entraîne en conséquence, deux fois par jour, deux heures chaque fois. Je fais ça à temps plein. Un athlète professionnel c’est un job à temps plein.»

Outre Simon Kean, les amateurs de boxe verront en action, le super-mi-moyen Steven Butler (18-1, 15Kos) de retour après une douloureuse défaite (TKO 7) contre Brandon Cook au Centre Bell, le 28 janvier dernier.

On se souviendra que des objets avaient été lancés vers le ring lorsque l’arbitre avait mis fin au combat et que plusieurs bagarres avaient éclaté sur le plancher du Centre Bell. Butler avait même bousculé Cook après que l’arbitre eut arrêté les hostilités.

Également au programme le super-léger Yves Ulysse jr (13-0, 9 KOs), le mi-moyen Matthieu Germain (9-0, 5 KOs), le super-léger David Théroux (11-2, 8 KOs) de même que le mi-moyen Ayaz Hussain (12-1, 10 KO).