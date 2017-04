Emelin n'a pas fait le voyage à New York

(98,5 Sports) - Le défenseur Alexei Emelin n'a pas fait le voyage en direction de New York et il ne prendra pas part au troisième match de la série entre le Canadien de Montréal et les Rangers.

L’entraîneur Claude Julien a confirmé l’absence de son joueur lors d’un point de presse tenu en fin d’après-midi dans la métropole américaine.

Alexei Emelin n'a pas fait le voyage à NY et ne jouera donc pas demain.



Emelin did not make the trip to NY, and will not play in Game 3.