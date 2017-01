Eller plus heureux à Washington qu'à Montréal

(98,5 Sports) - Même s'il n'a qu'une faible récolte de sept point en 38 matchs avec les Capitals cette saison, Lars Eller se dit heureux à Washington... plus heureux qu'à Montréal.

Lorsque questionné à propos de la transaction lundi matin au Centre Bell, l'attaquant danois a expliqué qu’il avait vu d’un bon œil le changement d'air.

« Je ne peux pas dire que je m’y attendais, mais je me réjouissais de la transaction. Le fait de me joindre aux Capitals m’a aussi aidé à accepter l’échange. »

Sans dire qu’il avait exigé un échange, Eller était clairement tanné de jouer à la chaine musicale sous Michel Therrien. Eller est passé par tous les trios à Montréal, jouant même comme ailier. À Washington, il joue au centre du troisième trio depuis le début de la saison.

« À cause des blessures, les trios changeaient tout le temps et je crois que c’était rendu tout simplement facile de toujours me déplacer. Ici, j’ai mon rôle à moi. »

Eller s’est quand même dit heureux d’être de retour à Montréal, là où il a passé six belles années.

Il a avoué, dimanche, avoir «mis de l'argent sur le tableau» dans le but de motiver davantage ses coéquipiers à battre son ancien club.

«Un membre important», selon son entraîneur

L’entraineur Barry Trotz a admis qu’Eller avait connu un lent début de saison, mais que ce dernier avait retrouvé son jeu depuis quelques semaines.

« Il est un membre important de notre club, ç’a été une bonne acquisition pour nous. Il fait notamment du bon travail en désavantage numérique. Il a été malchanceux au niveau des buts jusqu’à maintenant, mais je suis certain que ça va débloquer pour lui. »

Jeremy Filosa / 98,5 Sports