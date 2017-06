Donaldson et la longue balle viennent à bout des Mariners

SEATTLE - Josh Donaldson a frappé un circuit de deux points en première manche et a terminé la rencontre avec trois points produits, J.A. Happ a retrouvé sa touche d'antan en n'accordant aucun point en six manches et les Blue Jays de Toronto ont blanchi les Mariners de Seattle 4-0, dimanche.

Donaldson et les Blue Jays ont montré les douches au partant des Mariners James Paxton (5-1) après seulement quatre manches et lui ont fait subir sa première défaite de la saison.



Donaldson a claqué une balle au champ opposé pour inscrire son huitième circuit de la saison. Il a frappé trois coups sûrs, incluant un simple d'un point en quatrième pour permettre aux Jays de prendre les devants 3-0.



«Je voulais placer la balle dans l'allée et je me disais que si je touchais bien la balle, elle se rendrait peut-être loin, a affirmé Donaldson. Je m'attendais à une balle rapide parce que je sais qu'il en possède une bonne. Il avait réussi à me faire mal paraître quelques fois avec celle-ci, par le passé.»



Happ (1-4) a décroché sa première victoire de la saison et a offert une performance impressionnante, permettant aux coureurs de se rendre sur les sentiers sans toutefois accorder de grosses frappes. Deux coureurs des Mariners ont eu l'occasion de croiser le marbre alors qu'ils se trouvaient au troisième but après deux retraits, mais Happ a retiré Taylor Motter pour mettre un terme à la deuxième manche et en troisième, il a retiré Kyle Seager sur un roulant.



Le gaucher a alloué six coups sûrs, mais il a retiré huit frappeurs sur des prises, récoltant sa première victoire depuis le 20 septembre dernier. Les Blue Jays ont utilisé six releveurs pour récolter leur quatrième jeu blanc de la saison. Le stoppeur Roberto Osuna a retiré Mitch Haniger pour inscrire son 16e sauvetage.



«Je me sentais bien et fort au monticule, a indiqué Happ. Je sentais que ma balle rapide était plus vivante que lors de mes deux premiers départs. C'est définitivement un bon signe.»



C'était la sixième fois de la saison que les Mariners n'inscrivaient aucun point dans une rencontre.



Paxton tentait de devenir le huitième lanceur de l'histoire du club à remporter ses six premiers départs de la saison, mais il s'est tiré dans le pied dès le début de la rencontre. Il s'est sorti d'impasse alors que les sentiers étaient remplis en deuxième manche, mais il n'a pas accordé de point lors d'une seule manche. Il a été remplacé après la quatrième.



Paxton a concédé huit coups sûrs et trois buts sur balles. Depuis le 15 avril dernier, il n'a lancé plus de cinq manches et un tiers qu'une seule fois.



?Je ne me sentais pas très bien aujourd'hui. J'avais de la difficulté à trouver mon rythme, a avoué Paxton. Je n'avais simplement pas de plan pour me placer dans une situation favorable.?