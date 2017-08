Don Baylor meurt à 68 ans

AUSTIN, Texas - Don Baylor, le joueur par excellence de la Ligue américaine avec les Angels de la Californie en 1979, puis le gérant de l'année dans la Ligue nationale avec les Rockies du Colorado en 1995, est décédé. Il était âgé de 68 ans.

Baylor est mort lundi dans un hôpital d'Austin, au Texas, a déclaré Don Baylor fils au Austin American-Statesman. Sa femme, Rebecca Baylor, a confirmé le décès dans un communiqué mis en ligne sur le site internet du Baseball majeur. Pendant plus de 10 ans, Baylor a combattu plusieurs myélomes.



En 1979, Baylor avait disputé les 162 rencontres des Angels en plus d'établir des sommets personnels pour les circuits (36), les points produits (139), les coups sûrs (186) et les points comptés (120). Il avait aidé les Angels à ravir le titre de la section Ouest. L'équipe s'était inclinée devant les Orioles de Baltimore en série de championnat de la Ligue américaine.



Baylor a été le premier gérant des Rockies, les menant à leur première participation en séries éliminatoires à leur troisième saison. Il a aussi dirigé les Cubs de Chicago.



Baylor a joué 19 saisons dans les majeures avec les Orioles, les Athletics d'Oakland, les Angels, les Yankees de New York, les Red Sox de Boston et les Twins du Minnesota, compilant une moyenne de ,260/,342/,436 avec 338 circuits et 1276 points produits.

Le voltigeur de gauche, premier-but et frappeur désigné a pris part trois fois à la Série mondiale, l'emportant en 1987 avec les Twins. Il a disputé une dernière saison avec les A's l'année suivante, atteignant de nouveau la Série mondiale.



Baylor a par la suite été embauché comme gérant des Rockies en 1993 et il demeurera en poste pendant six saisons. Il dirigera ensuite les Cubs à partir de 2000, mais perdra son poste après avoir compilé une fiche de 39-49 en 2002.